【珠胎暗結】中學女生懷孕暗地求助私補老師 老師不知所措網上求助【附專業建議】

▲ 中學生聲稱懷孕暗地求助私補老師，老師網上求助冀集思廣益。

情竇初開的少男少女正往往對兩性關係充滿好奇心，但如果互動界線沒有拿捏適當，可能會換來嚴重的後果。日前一名私人補習老師上網求助指其中六學生聲稱「有咗BB」，向她尋求建議，惟私補老師也「唔知點答佢」，遂網上求助冀集思廣益幫助學生。

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該名私補老師在網上討論區「Dcard」發文，以「私補學生同我講佢有咗」為題，內容指亦師亦友的中六學生因月經未到，用驗孕棒發現懷孕。

呢個學生我由佢中二補到而家中六，真係亦師亦友，因為佢屋企人對佢期望好高，佢都好少同屋企人講心事，

所以佢有咩事都會同我講，我知佢有個一齊咗3年嘅男朋友，一直關係都好好，但係佢琴日同我講佢冇嚟m(月經)，驗孕棒check發現有咗，問我應該點。 我完全唔知應該要點答佢，我同佢講，『一定要去醫院/家計會check，睇下幾多個月，可以嘅話一定要喺醫院或者家計會落(墮胎)，千祈唔好去啲奇怪地方落(墮胎)。 想問大家，我咁樣答佢得唔得?有冇啲更好嘅解答方法。

不少網民也回應樓主，勸樓主要小心處理，不要怪責學生，忌做出令大家後遺悔的事。TOPick記者就此事向護苗基金高級教育主任楊文慧（Elia）查詢，Elia有3個建議:

1.首先要考慮當事人的年紀

在香港，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第124條，任何男子與一名年齡在16歲以下的女童非法性交，即屬犯罪。換言之，即使該名16歲以下的女童同意性交，在法律下，男方仍屬違法。遇到這個情況，成人是需要報警的。

2.鼓勵當事人向家人或其他專業人士求助

若當事人（女童）是16歲以上的話，成年人宜與當事人探討各項決定的利弊，如墮胎對她身心可能造成的影響、自己的能力與經濟是否能承擔、另一半的取向、家人援助的可能性等。即使要墮胎，亦必須找在香港的合法醫生處理。並鼓勵當事人向家人或其他專業人士尋求協助，以致令當事人得到最適切的協助。

3.陪伴感非常重要

未成年少男少女向成人傾訴，就證明他們對該成人有一定的信任，在這時候有成年人的陪伴是非常重要的。成人可向未成年人士表達，會一直在她身邊陪伴和照顧她，讓她在情緒上較為安心。

Elia有3個建議:補記由於此類個案有不少考量之處，不能一概而論，建議當事人盡快向家人或其他專業人士尋求協助。

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責任編輯:許珞珩