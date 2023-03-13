寰亞電影國際影視展晒冷　展銷攤位以《九龍城寨：圍城》為設計主題

本來一年一度的香港國際影視展（FILMART）之前因為疫情未能以實體形式舉行，今年終可再實體形式展昇。

當中寰亞電影以展銷攤位以重量級新片《九龍城寨：圍城》為設計主題，重現片中場景，而且還有「洪金寶拳館」、「古天樂士多」、「任賢齊燒臘飯店」、「林峯理髮」、「葉偉信洋服」、「莊澄中西醫」和「寰亞私家偵探社」等以電影主創命名的店面，加上在「城寨」的橫街窄巷，貼滿寰亞電影經典作品的海報，氣氛十足，立即成為打卡熱點。

此外，現場亦展示多部寰亞電影新作及即將上映的電影作品，包括《失衡凶間之罪與殺》、《狗轉人生》、《失衡凶間之惡念之最》及《臭豆腐》等。

《九龍城寨：圍城》

落難青年陳洛軍誤闖城寨，赫然發現城寨內亂中有序，兼容並蓄。他在城寨內結識了一眾好兄弟：信一、十二少、四仔等。兄弟們以龍捲風馬首是瞻，奮力抵抗惡勢力大老闆的入侵，展開連番惡鬥，誓死保衛城寨這個安身之地。

監製：莊澄、葉偉信

導演：鄭保瑞

主演：古天樂、洪金寶、林峯、劉俊謙、任賢齊、黃德斌、伍允龍、胡子彤、張文傑

《失衡凶間之罪與殺》

由莊澄及鄧漢強監製 ，三位本士新導演許學文、陳翊恆、黃干殷聯手執導的《失衡凶間之罪與殺》，以三個犯罪故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》，解構執念成狂，引發暗黑人性的失衡，詭2誓必加倍⋯⋯

監製：莊澄、鄧漢強

導演：許學文、陳翊恆、黃千殷

主演：林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤、陳毅燊 ANSONBEAN

《狗轉人生》

退休兼獨居的任春佳上山尋死，被流浪狗「燒腩」和動物義工悅娜發現並獲救，展開一段解開心結的旅程。

監製：管東銚、吳凱恩

導演：李志偉、何英毅

主演：鄭丹瑞、盧慧敏、馮允謙、黃正宜、袁富華、廖子妤、陳毅燊 ANSONBEN、LITTLE（唐狗）

《失衡凶間之惡念之最》

電影《失衡凶間之惡念之最》由莊澄及鄧漢強監製，李志毅、李巨源及⻩炳耀所執導的三部短篇《要命的溫柔》、《逃殺》及《死亡回憶》，揭開人性最可怕、最醜惡一 面 。《失衡凶間》最終章，生死無序，一念之距！

監製：莊澄、鄧漢強

導演：李志毅、李巨源、黃炳耀

主演：姜皓文、朱栢謙、陳湛文、柯煒林、何穎璇、林千渟、盧慧敏、周祉君、吳鳳鳴、張凱娸、張滿源、黃錠江

《臭豆腐》

「烈記臭豆腐」傳人華哥既要擔心手藝失傳，又要為做事經常半途而廢的兒子宏烈操心。適逢臭豆腐工場有新鄰居進駐，宏烈為接近心儀的香薰店店主Yoyo，不惜自告奮勇要傳承父親手藝。但隨著華哥的嗅覺出現退化，這傳統味道可能永遠失傳。

監製：鄧維弼、黃立德

導演：黎震龍、潘俊霖

主演：黃浩然、陳毅燊 ANSONBEAN、譚旻萱、朱鑑然、陳穎欣、谷祖琳、張達倫、王敏德、夏紹聲

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