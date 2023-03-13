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【旅客優惠】恒基4商場推2項旅客消費賞　買滿指定金額送最多450元商戶現金券

社會 18:40 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

恒基4商場推2項旅客消費賞，買滿指定金額送最多450元商戶現金券。（恒基提供）

為配合全面通關及應付訪港旅客上升的消費意欲，恒基地產旗下四大商場，包括荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場即時為訪港旅客提供多重奬賞，送出一系列商戶現金券，登記成為H•COINS會員並成功登記積分更可獲取3,000COINS迎新奬賞，鼓勵旅客循環消費。集團表示，於未來數月亦會推出多項針對旅客的優惠，包括3月會與銀聯「優計劃」合作送出百萬元現金劵，並會加緊於內地口岸作宣傳，以禮遇迎接旅客回歸，與商戶一同促進香港經濟進一步復甦。

優惠一：多買多送 旅客消費即享商戶現金券

旅客可於2023年2月17日至3月31日期間，前往參與推廣之四個指定商場：荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場，以電子消費滿指定金額（最多兩組發票），並於該商場的禮賓部出示相關的即日電子機印發票及指定訪港旅客證件， 即可獲得指定商戶的現金券，現金券沒有最低消費金額。 旅客以電子消費金額消費滿HK$850送HK$50；滿HK$2,500送HK$100；滿HK$3,800送HK$200。

以銀聯消費換商戶現金券更著數

此外，商場亦於3月10日至5月7 日與銀聯國際跨境營銷平臺 – 「優計劃」（u•plan）合作，旅客於出遊前下載電子換領券，並於商場以銀聯（卡號以62開首）卡、銀聯手機閃付式銀聯二維碼消費滿指定金額，即可以更優惠方式換領商戶現金券，送上總值達百萬元現金券。

優惠二：H•COINS 會員額外迎新優惠

旅客亦可由即日起免費登記成為H•COIN S新會員，於恒基地產旗下七大參與商場，合共超過1,000間商舖，以電子貨幣消費每滿HK $1即可以兌換1 COINS，賺存指定數量的COI NS即可換領電子禮券及豐富禮品！於是次推廣期內登記的合資格會員，只需經H•COINS 手機APP自助上載或親臨禮賓部成功登記任何電子貨幣消費，即時可額外獲得3,000 COINS 迎新獎賞。

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責任編輯：陳麗娜

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