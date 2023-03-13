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【學校衞生】伍若瑜夫人紀念中學爆發急性腸胃炎個案　20名師生上吐下瀉

社會 20:08 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，正調查葵涌東華三院伍若瑜夫人紀念中學爆發的急性腸胃炎個案，並提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。

個案涉及17名學生，包括9男8女，年齡介乎14至18歲，以及3名職員。現時5人已求醫，當中1人需入院，經治理後已出院，其糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。

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根據中心的流行病學調查，爆發個案中的1名學生於3月6日最先出現腹瀉病徵，其後其他學生及職員陸續於3月7日至10日出現嘔吐和腹瀉病徵。

調查亦確認受影響學生及職員並沒有進食共同食物或飯盒，結果顯示受影響班別出現由諾如病毒引致的急性腸胃炎爆發，亦較大機會屬人傳人或環境污染情況。中心已排除個案涉及食物中毒。

諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，諾如病毒亦可引致急性腸胃炎爆發。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。諾如病毒以往常被稱為諾沃克類病毒。

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記者：陳梓蔚

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