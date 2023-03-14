【廉政狙擊劇透】第17集劇情預告　黎曉山洛子峰戀情曝光組員送祝福

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第16集劇情講到韋繼明為了方家晴被侵犯一事，找卓以凡算帳，反被卓以凡嚴厲警告，要求他不要再纏著卓廷光。

第17集（14/3）

黎曉山公然與洛子峰調情，二人戀情因而曝光，眾組員送上祝福。

卓廷光宣佈廷暉集團與肇光工程合作，與此同時，洛子峰等人查出唐醒軒父親與卓廷光有交涉，因此推斷遠勝工業大廈升降機命案及縱火案皆與卓廷光有關，然而苦無實質證據控告卓廷光。

卓廷光為實現「龍城計畫」，參與競投最關鍵的第十街，妻子郭明暉為支持丈夫夢想，色賄發展局高管以換取標價情報，然而屠敏利用卓以凡，耍計投得第十街，卓氏夫婦所做的一切功虧一簣，徒勞無功，卓以凡與屠敏的友情亦因此決裂。

韋繼明糾纏尹在詩案，卓廷光決定派殺手對付韋繼明，卓以凡得知消息，震驚不已。

韋繼明被卓廷光派來的殺手狙擊，寡不敵眾，身陷險境，在危急關頭，洛子峰、卓以凡出現，欲救韋繼明，可惜三人不敵，被關進貨櫃中。

貨櫃連人帶車墮入大海，3人共歷生死，但被救上岸後，3人各走各路，兄弟關係並沒有因此修補。

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