【實習機會】政府聯同24間大企業推328個內地及海外實習名額　本月28日截止申請

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政府今（13日）宣布，與24間大型企業合作，推出新一輪「企業內地與海外暑期實習計劃」（計劃），將提供328個內地和海外工作實習名額，涵蓋金融服務、創科、物流、地產、酒店等行業，有興趣的專上學生，可在本月28日或之前透過計劃專頁內的中央申請平台，一次過向最多三間企業遞交申請。

新一輪計劃下，參與的企業數目由上一輪18間增加至24間，合共提供328個實習職位，其中中國銀行、香港太古集團、新世界發展及招商局集團均提供逾20個名額。有關職位亦涵蓋多個行業，包括金融服務、創科、物流、地產、零售、酒店和公用事業等。

實習地點除遍布內地不同省市，如大灣區城市、北京、上海、天津及成都等，亦包括新加坡、英國、瑞典、泰國及印尼等海外國家，例如港鐵的實習職位，工作地點便包括倫敦及斯德哥爾摩，而香格里拉集團亦有提供到馬尼拉、宿霧及曼谷實習的機會。

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各職位的實習期是今年6至9月，為期不少於6個星期，而申請人須為專學生，包括副學位、學士學位及研究院課程，並屬香港永久性居民，有興趣者須在本月28日或之前透過計劃專頁內的中央申請平台遞交申請，最多可申請3間企業的實習職位，參與企業在接獲申請後，會直接聯絡申請人，安排評選和落實獲選者的實習安排。

民政及青年事務局局長麥美娟指，很欣慰商界反應非常熱烈，特別感謝參與計劃的企業承擔實習生的主要開支，包括交通及住宿費用等，同時委派員工專門負責實習生的培訓及支援，相信透過政府和企業的共同努力，能培育一批了解國家發展、兼具國際視野的年輕人才。

民青局去年底發布《青年發展藍圖》，提出進一步擴展各項境外青年實習和交流活動，包括擴大計劃的名額，鼓勵更多大型企業為青年提供在內地或海外業務單位實習的機會。

參與企業名單：

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責任編輯：黃小冰