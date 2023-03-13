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【觸電意外】博愛醫院觸電護士仍然留醫　警方指不涉刑事成份

社會 21:59 2023/03/13

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(資料圖片)

博愛醫院昨(12日)表示，一名護士於凌晨派藥期間，懷疑因為藥車上安裝的電腦供電接線損毁觸電受傷。期間發現該組供電電線受損，經檢查後相信電線損毁的情況不尋常。警方發言人表示，相信事件不涉及刑事成份，案件列作「發現財物損毀」。

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事發於昨日凌晨，院方表示接獲一個綜合專科病房的報告，護士於凌晨派藥期間，因為藥車的電腦供電接線觸電受傷，已報警交由警方調查。至於觸電受傷的護士，因感到手部痲痺現正留院接受治療，情況穩定。

警方發言人表示，昨日接獲元朗坳頭一醫院職員報案，指該院一部藥車有電線損毁。經初步調查，相信事件不涉及刑事成份，案件列作「發現財物損毀」。

博愛醫院就表示，會就昨日公布的事件繼續跟進調查。院方已檢查院內同類型的藥車，並無發現其他異常情況。院方會繼續採取所有可行的措施，確保病人和員工安全。至於觸電受傷的護士，現時仍然留醫，情況穩定。該院會繼續向有關同事提供適切支援及協助。

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責任編輯：陳展棋

 

 

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