港府下周「開壇」　逾百頂尖家族辦公室雲集

▲ 裕澤香江論壇下周五在香港故宮文化博物館舉行，參加人數約300至400人。（資料圖片）

港府近年正致力吸引更多家族辦公室來港，家族辦公室是超級富豪家族的大管家，可謂私人財富管理業務中最高端的一環。港府下周舉辦的裕澤香江論壇，據悉，逾100間環球頂尖家族辦公室將會參與，出席的基金辦公室「粒粒巨星」。

裕澤香江論壇下周五在香港故宮文化博物館舉行，參加人數約300至400人，據聞，出席基金辦公室的名字全部響噹噹，或包括由微軟創辦人比爾‧蓋茨的比爾及梅琳達‧蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的高層。

知情人士話，「裕澤香江」和去年的國際金融領袖投資峰會，最大不同，在今次來港的人物都是家族辦公室的決策人或主要成員，即是資產持有人，換言之是有錢人，正因如此，港府必須尊重他們的低調作風，不可隨便公開他們的行程。

香港和新加坡都在爭奪做亞洲頂級財富管理和家族辦公室樞紐，因為這對於整個金融服務業發展十分重要，一來家族辦公室的資產規模巨大，可發揮巨大的乘數效應，為金融服務業創造更多商機，令經濟整體受惠；二來辦公室落戶，亦彰顯了一個金融中心的財富管理服務能力。

雖然論壇只在下周五舉行一天，但之前之後卻有不少活動，例如行會成員林健鋒創辦的 Hong Kong Ambassadors Club（香港特使會），就早一天打頭陣，在23日舉行酒會，歡迎這批貴客。林健鋒表示，特首李家超近期去過中東和泰國，司局長又到東盟，不少當地的家族辦公室都有興趣來港設立，因為香港的法制和稅制都有優勢，大灣區前景也很好。

恒隆集團董事長陳啟宗將在裕澤香江論壇發言，談及香港作為慈善中心的角色。陳氏家族辦公室早於1960年代成立，可說是家族辦公室的先軀，陳啟宗曾強調，其家族辦公室專注於兩項核心任務－－投資和慈善。

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