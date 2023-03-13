【ChatGPT】科大生期中報告用ChatGPT可加分　黃岳永：學生辯證過程更重要

▲ 科大副教授及高級顧問（創業）黃岳永表示，其帶領的社企課程正鼓勵學生使用ChatGPT交報告。（曾耀輝攝）

在學校上使用AI聊天機械人ChatGPT仍存在學術抄襲爭議，不過，香港科技大學有課程已率先鼓勵學生使用ChatGPT，列明在下周提交的期中報告中，學生若使用ChatGPT可獲額外加分。帶領課程的科大副教授及高級顧問（創業）黃岳永形容，ChatGPT將為未來學習帶來無法逆轉的改變，加深知識深度和帶來更多創意，呼籲教育界不同界別盡快實踐應用和討論。

趨勢難逆轉 籲教界速應用

科技大學本月初率先宣布，由教師自行決定是否准許學生使用ChatGPT。黃岳永表示，有別於現時本港許多大學都禁止學生用ChatGPT或其他AI工具，科大管理層取態是希望大家「盡快去學」。

黃岳永以他負責的科大與城市大學合辦的社企課程為例，近日安排兩校同學透過親身訪問了解居深水埗單親媽媽的生活困難，以往需額外指導這批讀商的同學，留意訪問注意事項，但今次改為建議學生透過ChatGPT了解受訪者背景，並採用AI生成的訪問問題，在下周提交期中報告中，註明使用ChatGPT更會「額外加分」。

使用AI生成內容交功課又如何獲得合理分數？黃岳永表示，評分時更加看重學生與ChatGPT互動的辯證、反思過程，他說︰「希望學生告訴我如何問問題，我知他的答案都已經有80分，所以我要改變評分過程。」他解釋，使用ChatGPT時，所需運用到的「提示」（prompt）背後，可考驗用家是否懂得透過第1條基本問題再「挖深」（drill），這是大、中、小學都要教授的批判性思考（critical thinking）。

與ChatGPT辯證過程 影響評分

近期熱議社會上不同職業會否被AI取代，黃岳永引用網上見到一句話︰「AI未必取締你，但下一個用AI嗰個人可能取締你」，「（AI出現後）做嘢快咗、諗嘢方法不同、知識深度多咗，創意都可能多咗，呢個係無辦法推翻、逆轉。」他指作為大學教師，應重新構思課程設計，減少單向授課時間、增加體驗活動教學，教師可能假設學生懂得用AI發問，學生亦「無得符碌」，故師生均要適應新形態。

目前，除了科大外，香港大學及嶺南大學上月宣布臨時禁止學生使用ChatGPT，港大副校長（教學）何立仁上周四（9日）再向師生發電郵，指相關短期政策不變，並持續至8月本學年結束。

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記者：馮琪雅