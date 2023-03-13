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【康健中心】屯門地區康健中心開幕　盧寵茂上陣親試踏單車機

社會 23:06 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

屯門地區康健中心今舉行開幕儀式。(陳國峰攝)

醫務衞生局局長盧寵茂昨出席屯門地區康健中心開幕典禮，並參與中心的導賞及試用設施。盧寵茂表示，地區康健中心於基層醫療中有重要角色，為市民第一接觸點，不過很多市民仍對康健中心未有深入理解，仍需加大力度推廣。

佔地逾16,000呎的主中心於去年5月31日開始提供服務，區內5間附屬中心亦於去年啟用。中心內設有大面積的智能復康訓練運動區，亦有智能運動器材訓練系統，紀錄會員的運動數據以提供建議。中心亦會借出血壓計、血氧儀及體溫計，讓用家於家中監控健康數據。

中心會向參與訓練會員提供智能卡，會員進行身體評估後會自動輸入系統，以制定個別的訓練計劃。當會員每次使用智能卡登入任何一部智能器械，就會自動調校合適的訓練幅度同力度。

盧寵茂表示，地區康健中心於基層醫療中有重要角色，身為協調及統籌的「個案經理」。他指，屯門地區康健中心開幕7個月以來共有1.1萬人已登記成為會員，不過很多市民仍對康健中心未有深入理解，仍需加大力度推廣。

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記者：陳展棋

醫務衞生局 盧寵茂 屯門

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