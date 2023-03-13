【ChatGPT】42%教師未用過ChatGPT　AI電子通告系統供首100間登記學校試用

▲ 朱子穎即席示範利用AI電子通告系統，打上簡單日期及活動名稱便可自動生成一份家長通告內容。（曾耀輝攝）

AI聊天機械人ChatGPT勢為學界帶來重大變化，惟仍有不少教育工作者未曾試用，有教育綜合平台推出結合AI的電子通告系統，供首100間成功登記的中小學及幼稚園免費試用，盼讓學校更便捷地體會這項新科技。

教育綜合平台GRWTH今日（13日）舉行一個AI研討會上，逾300名中小幼教職員報名綫上綫下參與，即時粗略統計約42%網上參加者稱「未用過」或「未聽過」ChatGPT，僅35%「曾試玩過」、23%曾在工作中用過。

1分鐘出通告 只需對資料把關

德萃幼稚園部及小學部總校⻑朱子穎即席示範利用AI電子通告系統，分別示範只打上簡單指示如「4月17日是家長日」，不消1分鐘便生成一封簡單家長通告；若加入教育局活動資訊，AI亦可「自動反轉主語謂語賓語」，自動生成一封鼓勵學生參加活動的通告。

朱子穎形容校長或出通告的教職員只需要核對資料「守尾門」便可，如內容不合意，亦可要求AI重寫，比人手更快捷。但他重申ChatGPT是「一把刀」，當教師自己未能掌握的時候，他不會將ChatGPT放在學與教上使用，身兼父親的他，暫時也不會完全放手給現年10歲的兒子任意使用。

身兼GRWTH主席的科大副教授及高級顧問（創業）黃岳永表示，認同年紀小的學生暫時亦未必適合使用ChatGPT，而科大最近就ChatGPT提出的指引都是方向性，惟盼開放資源讓更多教育界人士使用。

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記者：馮琪雅