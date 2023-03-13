  • 19°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 23:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT】42%教師未用過ChatGPT　AI電子通告系統供首100間登記學校試用

社會 23:10 2023/03/13

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

朱子穎即席示範利用AI電子通告系統，打上簡單日期及活動名稱便可自動生成一份家長通告內容。（曾耀輝攝）

AI聊天機械人ChatGPT勢為學界帶來重大變化，惟仍有不少教育工作者未曾試用，有教育綜合平台推出結合AI的電子通告系統，供首100間成功登記的中小學及幼稚園免費試用，盼讓學校更便捷地體會這項新科技。

教育綜合平台GRWTH今日（13日）舉行一個AI研討會上，逾300名中小幼教職員報名綫上綫下參與，即時粗略統計約42%網上參加者稱「未用過」或「未聽過」ChatGPT，僅35%「曾試玩過」、23%曾在工作中用過。

1分鐘出通告　只需對資料把關

德萃幼稚園部及小學部總校⻑朱子穎即席示範利用AI電子通告系統，分別示範只打上簡單指示如「4月17日是家長日」，不消1分鐘便生成一封簡單家長通告；若加入教育局活動資訊，AI亦可「自動反轉主語謂語賓語」，自動生成一封鼓勵學生參加活動的通告。

朱子穎形容校長或出通告的教職員只需要核對資料「守尾門」便可，如內容不合意，亦可要求AI重寫，比人手更快捷。但他重申ChatGPT是「一把刀」，當教師自己未能掌握的時候，他不會將ChatGPT放在學與教上使用，身兼父親的他，暫時也不會完全放手給現年10歲的兒子任意使用。

身兼GRWTH主席的科大副教授及高級顧問（創業）黃岳永表示，認同年紀小的學生暫時亦未必適合使用ChatGPT，而科大最近就ChatGPT提出的指引都是方向性，惟盼開放資源讓更多教育界人士使用。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【ChatGPT】科大生期中報告用ChatGPT可加分　黃岳永：學生辯證過程更重要
今日 23:01
【ChatGPT】科大生期中報告用ChatGPT可加分　黃岳永：學生辯證過程更重要
【ChatGPT】中小學借助ChatGPT出題目改作文　設AI平台供學生直接使用
今日 00:00
【ChatGPT】中小學借助ChatGPT出題目改作文　設AI平台供學生直接使用
【ChatGPT】AI科技早已走入本港校園　津小AI課程助學生製作智能捕鼠器
今日 00:01
【ChatGPT】AI科技早已走入本港校園　津小AI課程助學生製作智能捕鼠器
【中小學擁抱ChatGPT】校長直認難防學生「抄功課」　關鍵貫輸正確價值觀
今日 00:01
【中小學擁抱ChatGPT】校長直認難防學生「抄功課」　關鍵貫輸正確價值觀
【人工智能】教大擬引進AI師訓課程列必修科　有校長稱早日接觸AI有利教師
00:00 2023/03/08
【人工智能】教大擬引進AI師訓課程列必修科　有校長稱早日接觸AI有利教師

你可能感興趣

【ChatGPT】科大生期中報告用ChatGPT可加分　黃岳永：學生辯證過程更重要
今日 23:01
【ChatGPT】科大生期中報告用ChatGPT可加分　黃岳永：學生辯證過程更重要
【ChatGPT】中小學借助ChatGPT出題目改作文　設AI平台供學生直接使用
今日 00:00
【ChatGPT】中小學借助ChatGPT出題目改作文　設AI平台供學生直接使用
【ChatGPT】AI科技早已走入本港校園　津小AI課程助學生製作智能捕鼠器
今日 00:01
【ChatGPT】AI科技早已走入本港校園　津小AI課程助學生製作智能捕鼠器
人工智能 大學 科技產品 中小學教育 創業 教育局 機械人

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby與外籍名人聚餐展流利英語　因一事展現真實性格
今日 10:34
【蔡天鳳碎屍案】Abby與外籍名人聚餐展流利英語　因一事展現真實性格
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳
今日 10:46
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳
【明星育兒】楊千嬅蹲下為10歲仔試鞋　網民讚好媽媽店員爆私下為人
14:09 2023/03/12
【明星育兒】楊千嬅蹲下為10歲仔試鞋　網民讚好媽媽店員爆私下為人