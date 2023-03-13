  • 19°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 00:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公院事故】瑪麗及北區醫院接連有儀器電路版故障　有病人需轉病房

社會 23:48 2023/03/13

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

醫管局今(13日)表示，瑪麗醫院昨日下午3時半接獲職員報告，內科病房一個設於病格門外、供病人呼喚職員的指示燈失靈及傳出異味，經檢查後確認指示燈的電路板故障，並於同日下午完成維修更換零件。期間兩名病人被暫時轉移到病房外以便進行維修。

TOPick診症室
【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作　醫生拆解迷思教3招有效舒緩

另一宗事故涉及北區醫院一個骨科病房發生。事件於今日下午約3時，病房護士站一部氣動輸送管裝置傳出異味。初步檢查發現，相信是由該裝置內的電路板故障引起。該院已安排更換有關的電路板，預計於本月14日完成。

醫管局表示，兩個病房設備亦已裝設有合適的電力安全系統。兩宗事件都沒有病人或職員受傷，服務亦沒有受影響。本局強調病人及職員的安全是最重要考慮，兩間醫院於事發後已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報事件。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

 

 

 

 

 

北區醫院 瑪麗醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby與外籍名人聚餐展流利英語　因一事展現真實性格
10:34 2023/03/13
【蔡天鳳碎屍案】Abby與外籍名人聚餐展流利英語　因一事展現真實性格
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳
10:46 2023/03/13
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳
【明星育兒】楊千嬅蹲下為10歲仔試鞋　網民讚好媽媽店員爆私下為人
14:09 2023/03/12
【明星育兒】楊千嬅蹲下為10歲仔試鞋　網民讚好媽媽店員爆私下為人