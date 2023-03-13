【公院事故】瑪麗及北區醫院接連有儀器電路版故障　有病人需轉病房

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醫管局今(13日)表示，瑪麗醫院昨日下午3時半接獲職員報告，內科病房一個設於病格門外、供病人呼喚職員的指示燈失靈及傳出異味，經檢查後確認指示燈的電路板故障，並於同日下午完成維修更換零件。期間兩名病人被暫時轉移到病房外以便進行維修。

另一宗事故涉及北區醫院一個骨科病房發生。事件於今日下午約3時，病房護士站一部氣動輸送管裝置傳出異味。初步檢查發現，相信是由該裝置內的電路板故障引起。該院已安排更換有關的電路板，預計於本月14日完成。

醫管局表示，兩個病房設備亦已裝設有合適的電力安全系統。兩宗事件都沒有病人或職員受傷，服務亦沒有受影響。本局強調病人及職員的安全是最重要考慮，兩間醫院於事發後已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報事件。

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責任編輯：陳展棋