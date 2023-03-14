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【凍齡美魔女】朱茵黃貫中被網民野生捕獲　Paul因一貼心舉動獲稱讚

娛樂 10:40 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

朱茵的近照被網民公開！

現年51歲的朱茵，為老公黃貫中（Paul）誕下女兒黃鶯，卻仍然保養得宜，是靚媽一名。朱茵所演的「紫霞仙子」更是不少觀眾心目中的經典，戲裡戲外都是一名仙氣女神！

在2011年，朱茵與蔡少芬、陳法蓉及洪欣登上內地真人騷節目《請吃飯的姐姐》，又與老公一起拍短片，可惜已近一年未有更新自己的社交平台，不過，有網民分享自己在葡萄牙偶遇Paul、朱茵的相片，從相中，看到朱茵的魅力絲毫無損！

【凍齡美魔女】朱茵11歲童年照曝光　性感女神從小時候已仙氣逼人【有片】

朱茵近照曝光

網民上載自己於去年聖誕時與Paul、朱茵的合照，相片是在葡萄牙街頭拍攝，並且當時是晚上，令相片的質素有些少「扣分」。

網民在帖文中分享偶遇Paul、朱茵的經過：「本來就小興奮，聽多幾句，覺得把聲好熟悉（前段時間剛好在看他們一家人的綜藝），抬頭一睇，Paul哥！本來還不敢確定，再看一眼旁邊說粵語的外國友人，和在他們前面牽着小朋友的！欸！不就是，朱茵！」

朱茵在相中疑似是素顏、身型未見走樣，身穿黑色上衣、黑色長褲配上藍色外套，再拿著名袋，打扮休閒，並與身穿紅色外套的Paul甚為合襯。

其他網民看過相片後，表示：「Paul哥和朱茵狀態好好，照片中感覺他們都是溫柔的人！」、「朱茵素顏都很漂亮。」

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黃貫中被網民稱讚

Paul、朱茵不只大方與網民合照，原來Paul也做了一個細心的舉動，而獲得網民大讚，該位網民分享道：「他們夫妻倆真的很nice，超級有耐心！拍照的時候光線不太好，Paul哥還讓外國友人換個地方重新拍。」

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恩愛夫妻

朱茵與Paul相愛逾20年，在2012年，二人奉女成婚，在同年10月誕下女兒黃鶯，一家三口生活幸福。

兩夫妻不時公開放閃，曾一起拍片分享夫妻相處之道。「愛妻號」Paul坦言總有悶的時候，要學習怎樣避免這種悶，「最重要不好有一個奉旨心態，例如太太為你煮飯，你要識得欣賞，要覺得每一餐飯都是第一次，就不會覺得悶，反而好新鮮。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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