【遊泰注意】泰國空氣污染嚴重　130萬人不適近20萬人送院

▲ 泰國空氣污染嚴重，130萬人不適近20萬人送院。

遊泰人士要注意！泰國當地近日空氣污染問題嚴重，首都曼谷等多個城市天空均一片灰濛濛，PM2.5濃度更連續多日錄得爆錶。根據泰國傳媒指出，泰國由今年初到3月5日，全國已有130多萬人患上與空氣污染相關的疾病，主要是呼吸道、皮膚和眼疾；單是過去一周，便有近20萬人住院治療。政府呼籲民眾，出外時應戴上口罩，並避免戶外活動。

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根據當地傳媒報導，泰國的空氣污染水平已超出世界衛生組織（WHO）的標準，泰國多個省份的懸浮粒子PM2.5，已經錄得爆錶，達到威脅健康的水平。

全國估計約130萬人因空氣污染日漸加劇而患病；過去一週內亦有近20萬人因此住院，令醫療系統面臨龐大壓力。此外，公共衛生部常務次長歐帕（Opas Karnkawinpong）指出，相較於前2年，今年PM2.5問題較為嚴重，估計是由於近日受到山火及焚燒農田，加上旅遊業復甦所致。

由於PM 2.5一旦能進入人體血液循環系統，會對器官造成損害。政府建議兒童和孕婦留在室內、公司容許員工在家工作，外出人士亦應佩戴高質量的N95口罩；並呼籲民眾減少使用私家車，改坐公共交通，禁止焚燒廢物。

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PM2.5對身體影響

呼吸系統科專科醫生梁子超過去接受TOPick訪問時表示，

PM2.5是空氣污染物，特別是在較乾燥的天氣，身體水份流失較多，變相令身體防禦力減低，從而刺激黏膜，導致鼻子及喉嚨痕癢、發炎、眼乾。至於會否導致紅眼症等問題，他就指這類疾病多與病毒感染有關，未必直接相關，但由於身體免疫力減弱，會增加細菌感染風險。

然而，對於本身患有心肺或呼吸疾病如哮喘的人，可能會令病情復發，長期攝入細懸浮粒子則增加患肺癌、心臟病以至死亡風險。

根據多項研究顯示，因呼吸系統及心血管疾病入院及過早死亡的人數與懸浮粒子的濃度之間有著重要的關連，而懸浮粒子已被國際癌症研究機構介定為人類致癌物（第1類）。

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責任編輯：羅嘉欣