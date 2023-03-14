【恐怖意外】12歲女童星綵排時椅子突被人拉走 致骨折失禁無法自理

▲ 12歲女演員Puteri Rafasya採排時，椅子突然被小孩拉走，引致臀腰骨折至失禁。（I STOCK PHOTO、Puteri Rafasya IG圖片)

「拉椅子惡作劇」在學校不時發生，家長真的要讓孩子知道其造成的後遺症可以非常嚴重。馬來西亞一名12歲女童星日前在片場進行彩排時，發生椅子突被拉走的意外，終引致她腰、臀部骨折，病情嚴重至面臨尿失禁問題，須用紙尿片，但最令人憤怒的是，拉走椅子的男孩及其家人至今仍以冷處理手法淡化事件。

最新影片:

12歲馬來西亞女童星Puteri Rafasya在片場與一名演員在進行對手戲彩排時，有一名小孩突然衝進片場，從Puteri Rafasya媽媽身後拉開其Puteri Rafasya所坐著的椅子。據知該小男孩是其中一位演員的家屬。Puteri Rafasya媽媽在接受當地媒體訪問時表示，由於當時女兒突然間失去重心，從椅子上摔倒後翻滾倒地，整個身體奮力撐住攝影機的腳架，事發至今已經近20日，但Puteri Rafasya情況每況愈下，仍然無法站起來。

她是因為神經系統導致雙腳麻痹失禁而需緊急送院治療，她每天都坐在輪椅上，嚴重到即使坐在輪椅上，也無法長時間坐直，也必須包著尿片，完全失夫自理能。

醫生原先估計Puteri Rafasya應該可以起身行路，但現時情況不似預期，令Puteri Rafasya媽媽十分擔憂。而最令其母憤怒的是，拉走椅子的男孩及其家人由意外發生至今，仍是沉默地冷處理，似乎想淡化事件。Puteri Rafasya媽媽指，如果對方不願為女兒的意外負起責任，他們將被迫啟動籌款活動以支付醫藥費。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T



責任編輯:王明芳