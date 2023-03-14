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【明星修身】林夏薇放狗晒零贅肉纖腰　薇薇勤健身練出Fit爆身材【多圖】

娛樂 10:56 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

林夏薇晒出Fit爆身材！

林夏薇不時於IG分享近況，薇薇最近貼出放狗照片，戴上黑超、身穿Bra-top的她晒出Fit到漏身材，獲網民Like爆！

【宅男女神】35歲林夏薇美國外遊　粉紅穿搭少女味湧現

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最新影片推介：林景程專訪

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林夏薇Fit爆

薇薇於IG貼出放狗照片，並寫道：

金猪小姐❤️
#ootd #akita
今日份營業🐶金猪小姐❤️
#ootd #akita

帖文一出隨即吸引大量網民讚好及留言，江嘉敏大讚：「腹肌好正🔥🔥🔥🔥」、麥皓兒說：「好Fit❤️🔥」、丘梓謙叫薇薇：「下次抱住金菠蘿行一個圈」

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勤做Gym

向來視馬甲線為目標的薇薇經常做Gym操練，其家中亦備有多部健身器材方便鍛煉她，非常注重腹部線條及全身平衡，所以每日都會使用健腹器。

她曾於訪問中透露無論工作多忙碌，也會抽1分鐘做平板支撑，配合拉筋。

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少食多餐

至於飲食方面，薇薇曾試過不健康的減肥方法：「特地不吃飯反而易有水腫，形成虛胖身型，所以正常飲食，均衡飲食反而重要。」

故此她一日三餐飲食正常，並提醒想修身人士：「如果需要減重的朋友，少食多餐的確是至理明言。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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