【食用安全】男子咳嗽半年咳出血竟是食蝦惹禍　醫生嘆：已有癌前病變

▲ 男子咳嗽半年咳出血，檢查發現竟是半年前食蝦惹禍，醫生嘆：已有癌前病變。

身體微小轉變，切勿輕視。近日，内地一名男子於2022年6月與朋友聚餐時，不慎將蝦殼嗆進肺中，隨後持續半年，一直咳嗽不止。男子最初以為是自己吸煙所致，直到近日咳出血，就醫檢查才發現肺部有大面積感染現象，並已出現「癌前病變」，最終證實半年前嗆進肺中的蝦殼為罪魁禍首。

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綜合内地媒體報道，武漢一名李姓男子於去年6月與朋友食宵夜期間，因被朋友逗笑，不小心將蝦殼嗆咳進肺中，半年以來一直咳嗽不止。李先生原以為是自己吸煙所致的正常現象，便一直不以為意，直至最近兩星期，咳嗽變得更加嚴重，甚至咳出血才前往醫院就醫。

醫生檢查後發現，李先生的左下肺竟出現大面積感染現象，其中還發現有異物。醫生表示，當時氣管鏡室内聞到一陣濃臭味，接著發現肺部内有異物，取出後發現竟為半年前嗆進肺裡的蝦殼，還包著辣椒，醫生隨即用氣管鏡將異物取出。

在手術過程中，醫生還發現異物附近有幾塊外形特殊的息肉，為鱗狀上皮不典型流量增生，即出現癌前病變。他認為，癌前病變可能與李先生嗆咳入肺的蝦殼有關。醫生表示，該異物由於機械摩擦和辣椒的刺激，再加上感染等因素，造成異物周圍形成肉芽腫，從而導致癌前病變。

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目前，醫生已將李先生肺部裡的蝦殼和息肉一並取出，通過洗肺後咳嗽出血的症狀已消失，李先生亦正在接受治療。對此，醫生也提醒，若吃東西時不慎將異物卡進大氣道，短短幾分鐘便可導致死亡，因此應盡量避免邊説話邊吃東西。

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責任編輯：羅嘉欣