【星二代】Suki大女騷美腿盡得靚基因　 徐菁遙少女味濃與女兒似兩姊妹

▲ 徐菁遙大女生日騷美腿!

現年38歲的前港姐徐菁遙(前名徐淑敏、Suki),09年跟商人黃浩結婚兼誕下三女,成為幸福索媽。

轉眼間長女黃心瑤(Vianna)已經13歲,昨日 (3月13日)Suki於社交平台分享跟女兒慶生的照片,Vianna大晒美腿,再度成為網民焦點!

【明星豪宅】徐菁遙豪宅開P騷豪華客飯龐 閨蜜宋熙年讚嘆:amazing host

最新影片推介:林景程專訪

Suki母女行野餐

廿四孝媽咪Suki頗有心思,她為愛女Vianna於迪欣湖舉行野餐生日party,從照片所見,草地上搭了帳蓬兼以氣球作點綴,Suki更準備了很多美食如芝士、巴馬火腿和水果。另外,她們更帶了結他來,加上陽光普照之下慶生,感覺Chill到爆!

Suki於個人IG寫道:「Happy 13th birthday to my lovely daughter, May you have all the joy your heart can hold. All the smiles a day can bring #picnicbirthdayparty」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

擁美腿盡得靚媽基因

只見愛女Vianna穿上白色連身短裙,大晒白滑長腿,盡得媽媽優良基因,連Suki閨蜜沈卓盈也留言大讚:「Happy birthday my dear Vianna,同媽媽一樣咁靚女」。有網民也留言:「兩母女一個餅印」

至於38歲的徐菁遙以一條藍色碎花連身裙示人,影相時更輕托香腮,少女味濃,跟愛女Vianna十足兩姊妹。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【婆媳關係】徐菁遙訂總統套房賀奶奶80大壽 同住13年零衝突︰全世界最好的人

長女擺脫爸爸餅印樣

Suki與黃浩育有3名女兒,包括13歲長女Vianna,11歲二女Renee、8歲細女Isabella,三女小時候跟爸爸如餅印一樣,反而不似靚媽媽Suki,被指浪費了Suki的基因。

然而13歲的Vianna踏入青春期開始蛻變,愈大愈靚女,媽媽的基因開始反映出來。去年10月,Suki於IG分享母女嘆下午茶的相片,當中更晒出Vianna的側臉照,只見Vianna已亭亭玉立,長高了不少,並留一有頭長髮,少女味濃不再有爸爸的影子,Suki有感女兒大得好快,發文指時光飛逝。

而Suki不時於個人IG分享靚相,早前她以露腰裙出席活動,除了白滑皮膚吸睛外,更露出纖腰和性感鎖骨,難怪網民大讚她逆齡,相比選港姐時更索更瘦。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R