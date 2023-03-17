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【美甲風險】持續Gel甲半年　女子指甲遭真菌感染發霉

保健美顏 18:03 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

持續Gel甲半年，女子指甲遭真菌感染發霉。

不少貪靚女士都有美甲習慣，但要注意給指甲休息期，否則恐易受感染。泰國一名女子就因持續美甲逾半年，卸掉指甲後驚見指甲全受真菌感染發霉。

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活得健康啲
【活得健康啲】拆解OL一個愈食愈肥致命傷　健身教練推薦「生酮美食餐單」飽住瘦

綜合外國媒體報道，來自泰國的Twitter用戶Realviviennelee是個愛美的女子，經常分享有關美妝的資訊，同時也有美甲習慣。但日前她發文表示，自己卸掉了美甲，發現在持續使用指甲膠6至7個月的時間内，每一片原生指甲都遭受了嚴重感染。她的指甲變得非常薄，幾乎是一碰到水就發炎的程度。

她續指，自己每個月都會去正規的美甲店做指甲，不間斷地使用指甲膠、更換美甲圖案，有可能是指甲內部積水，導致指甲受潮發霉。她更點明，若指甲出現一個信號，就是反映有炎症，一定要暫停美甲：

在接受指甲烘烤的時候，感覺到指甲很薄、很燙，指甲表面像是受到刺激，伴隨痛感。有的人會出現指甲緊繃感。

她解釋，自己就是因發現了這一個訊號後，指甲就開始出現受感染發霉情況，並且整隻手都出現了炎症。

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給指甲休息期

目前，事主的指甲正處於恢復期，感染症狀基本上已好轉。她提醒廣大女性：

每個人的指甲基礎不同，但做指甲的次數太頻繁，都有可能導致真菌感染發霉。一定要給指甲足夠的休息期，要好好愛護自己的指甲。

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責任編輯：羅嘉欣

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