【將軍澳交通】將藍過海巴士下周一開辦　康城直達港島車程最快15分鐘

▲ 新巴城巴宣佈將於下周一（20日）開辦經將藍隧道過海的兩條新路綫。（資料圖片）

城巴新巴昨日（13日）表示，將於下周一（20日）開通兩條經將藍隧道的新過海路綫，分別為直達港島東區的694S及中西區的690S。兩條路綫只會在星期一至五早上及放工時間行駛，每日各開4班。

694S將於周一至周五來往調景嶺、尚德、將軍澳市中心、日出康城，經將藍隧道、東區海底隧道及東區走廊，到達鰂魚涌、太古、西灣河、筲箕灣、柴灣，最後到達小西灣邨。全程車費15.9元。班次如下：

上午7時50分及8時10分由調景嶺開出

下午5時45分及6時05分由小西灣邨開出

690S將將於周一至周五由坑口明德邨，經將藍隧道、東區海底隧道及東區走廊，連接日出康城、灣仔、金鐘，最後到達中環交易廣場巴士總站。全程車費16元。班次如下：

上午7時50分及8時05分由由坑口（明德邨）開出

下午6時05分及6時25分中環（交易廣場）開出

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城巴新巴指，新路線由日出康城直達港島，只需約15至20分鐘；下周一（20日）會安排全港首輛雙層電能巴士，首班690S將在當日上午8時05分通車。

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責任編輯：解青羽