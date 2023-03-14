【兩性關係】丈夫愈來愈冷淡拒絕床事 太太憂出軌恨陀B： 希望可以箍着他

▲ 太太希望透過生育令丈夫專注家庭。

如果「人是不渴而飲，四季有性慾的動物」，那麼在所有物種中，男人應該屬於最渴望自由、最怕被箝制的。

「我希望可以給他生小孩，但他指毋須太急。我們年紀已不輕，由生育到教養是一條漫長的路，不是應該盡快開始嗎？我直覺認為他在迴避。」她說。「甚麼令你覺得他在迴避？」我問。

「近來他對我的說話愈來愈少，我跟他說話時，他常心不在焉。除了日常生活他多了沉默外，連性生活的情況也有異，不但次數減少，做愛時的投入程度也大不如前。」她覺得近月與丈夫的距離感愈來愈強。

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以前，覺得自己是他眼中的焦點，現在感到他的目光開始游離，最擔心他的眼睛會轉移向外，心儀其他女人。所以她覺得不安和恐懼。

「你希望家中添個小朋友，可以令丈夫重新專注家庭？」她微微點頭，承認生育的其中一個目的，是希望可以箍着他。

為了增加懷孕機會，在性生活上她由以往的被動變主動，刻意增加做愛次數，試過在排卵期內連續4晚做愛。但行為愈積極，她內心就愈失望，因為丈夫的意慾不但沒有增加，反而向她說不。面對前未有的被拒絕做愛，她更加懷疑他變心，所以無論是性慾還是生育，他都缺乏動機。

如果對方真的變心，給他加多一個父親角色，就能挽回愛情？對於這個問題，其實她不是沒有答案，不過當情緒動盪，平時清晰易明的道理也會想不通，一心只認定自己對他的專注換來了對方的迴避。丈夫對她的感情是否變異，當然需要檢視，但她挽救感情的方法已出現了反效果。

男人會害怕女人過分專注和留意，因此當她過於熱切指望和盯着他，他只會想辦法逃離被監視範圍。兩性之間的其中一種角力，是女人眼中對他的關注，會被男人視為一條被約束的繩索。

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原文刊於《晴報》，原題為升級做父親 能令丈夫重新專注家庭？