【夢想世界】迪士尼樂園4月推Duffy Fans-tasy體驗　與香港芭蕾舞團呈獻「StellaLou夢想起舞吧」

▲ 迪士尼樂園4月推Duffy Fans-tasy體驗。

今個春日，大家可以全情投入不一樣的Duffy Fans-tasy體驗！由2023年4月1 日至6月22日，香港迪士尼樂園度假區將為賓客呈獻「Duffy與好友同萌遊」，讓你走進全新「Duffy與好友遊玩屋」，選購主題限定精品，享用最新主題美食，在Duffy與好友的世界裡，隨心做回純真的自己，遊心而玩！萌粉更有機會參加於3月31日舉行的首個「Duffy與好友Fans Day」活動，跟Duffy與好友共度全新春日旅程。

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香港迪士尼樂園度假區與香港芭蕾舞團將於4月5日至10日及4月14日至16日，在幻想世界的迪士尼故事劇場首次攜手呈獻期間限定「StellaLou夢想起舞吧」表演，每日將會有4至5場演出，一起見證小萌兔跳出讓她夢想成真的舞步！

期間限定「StellaLou夢想起舞吧」齊為奮力追夢喝彩

賓客將在歷時30分鐘的全新「StellaLou夢想起舞吧」表演中，見證這位小萌兔由努力練習﹑經歷考驗，到最終在眾人面前翩翩起舞，夢想成真！她的好友Duffy、LinaBell、Gelatoni將會同台為她送上鼓勵。

為紀念StellaLou夢想成真，樂園商店特別推出一系列周邊商品，包括芭蕾舞衣、髮箍、布袋。而選購「StellaLou夢想起舞吧」連限量版徽章及商品電子劵的賓客更可以獲得香港迪士尼限定、以StellaLou的芭蕾舞鞋為形狀的套票專屬徽章。

全新「Duffy與好友遊玩屋」走進Duffy Fans-tasy萌粉世界

萌粉們是時候與Duffy與好友一起由故事世界玩到現實世界！位於廣場匯的全新「Duffy與好友遊玩屋」，真實還原了Duffy與好友的故事場景。Duffy與好友更會換上繽紛多彩的春日新裝，準備與萌粉見面玩耍。香港迪士尼特別推出「Duffy與好友遊玩屋」入場證，確保你能夠跟Duffy與好友見面玩耍。

樂園更首次將小鎮大街火車站前的花圃以花卉砌成Duffy頭像，並在小鎮廣場擺放了Duffy與好友的塑像擺設來歡迎賓客。

由即日起至3月30日，賓客更可率先於香港迪士尼樂園網上商店預購香港迪士尼限定的Duffy 與好友個人化頭箍，自選你喜愛的迷你毛公仔裝飾，自由組合，為你的超萌造型加fun。

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責任編輯︰陳珈希