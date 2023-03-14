【美國研究】日飲2杯紅茶死亡風險降9至13%　加糖加奶效果不減

▲ 美國有研究發現，每日飲2杯紅茶，死亡風險降9至13%。（iStock圖片）

適量飲茶養生，更可以延年益壽。有美國研究發現，每日飲2杯茶的人比起沒有飲茶習慣的人有較低死亡風險，證明飲茶可以成為健康飲食的一部分。

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美國國家衛生研究院（NIH）附屬機構國家癌症研究所（NCI），針對「紅茶大國」英國的50萬年齡介於40至69歲的英國男性和女性飲茶者對他們進行11年追蹤研究，由英國國家衛生服務局（NHS）提供數據。追蹤調查者中，有85%人士表示自己有飲茶習慣，其中又有89%人常飲用紅茶。

研究結果顯示，與沒有飲茶習慣的人相比，每日飲用2杯紅茶或以上的人，無論任何原因導致死亡的風險降低9至13％。並且，無論飲用者基因對於咖啡因的代謝速率高低，或有任何飲茶習慣，例如在茶中加糖或奶、冷或熱茶、是否亦喜愛飲用咖啡等，均可得出飲茶令死亡風險降低的結果。

而茶飲攝取量較高，也會有較低機會患上心血管疾病、缺血性心臟疾病、中風等死亡風險。因此，研究人員認為，飲茶或主要攝取紅茶，或可作為健康飲食的重要環節。

茶具抗氧化功效 可抑制細胞衰老

世界衛生組織（WHO）的鑑定指出，茶葉的營養成分包括了蛋白質、脂肪、十多種維他命，還有茶多酚、咖啡鹼、脂多糖等近三百種有益成分，同時有保健和藥理作用。

時裝美容專家李韡玲也曾撰文表示，茶有很好的減肥和美容效果，能抑制細胞衰老，茶葉的抗老化作用是維他命E的十八倍以上，可以延年益壽。還能防止動脈硬化、高血壓和腦血栓，並能預防蛀牙、防治口腔炎、咽喉炎，以及預防夏天常會發生的腸炎、痢疾等。甚至在夏天飲熱茶，更有效降溫。她引述研究指出，飲完熱茶9分鐘後，皮膚的溫度會下降攝氏一至兩度。

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責任編輯：羅嘉欣