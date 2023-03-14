【高鐵外遊】旅社：高鐵復運帶挈生意額增5成　復活節團數回復疫前4成

▲ 旅行社指高鐵復運帶挈生意額增5成，復活節團數回復至疫情前4成。（陳靜儀攝）

廣深港高鐵於上周六（11日）起，重推14個廣東省長途站點。旅行社「食玩假期」董事長陳志華亦表示，截至本月底潮汕遊約有10團出發，高鐵重新通車後，帶挈公司生意額有約5成增長。他指高鐵逐步恢復，高鐵團客量正逐步回升，復活節假期的旅行團已回復至疫情前3至4成的水平，旅行社將會舉辦跨省往桂林、貴州等地的行程。

陳志華今日（14日）在港台節目上表示，高鐵香港段長途列車服務重啟當日，早上首發高鐵潮汕團，30人成行，由西九龍直接出發，毋須轉車。稱高鐵團較內地集散團更受長者歡迎，因為前者有導遊協助他們填寫內地的「入境健康申報」，而且在西九龍出發較方便。至於市民潮汕遊一向是熱門行程，形容市民報名反應熱烈，截至本月底大約會有10團出發，高鐵重新通車後，公司增加了約5成生意額。

高鐵下月1日起全面開通跨省長途列車服務，陳志華表示，公司正計劃廣西、桂林等路線，亦已有客人查詢，至於復活節假期的旅行團已開始報名，大約回復至疫情前3至4成的水平。

不過，陳認為高鐵目前班次不足以應付需求，因遊行團一般需要提早一小時集合，若選乘7時多往潮汕的班次，團友需要清晨前往高鐵車站，但屆時本地的交通運輸有限度提供服務，對客人來說大早、前往車站有難度；至於9時30分的班次需要時間雖然合適，但只得一班，他擔心當大量的乘客選乘，旅行社難搶車票，指已向港鐵反映情況，要求加開一至兩班次。

他又指，從西九龍出發的車票較易買到，但內地回程車票則需求較大，建議港鐵與國家鐵路局溝通，協助因為買不到車票需要中途轉車的團友購票。

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記者：陳麗娜