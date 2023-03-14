【隱形戰隊】江美儀一集兩場超強喊戲晒視后功架　感激監製文偉鴻貼心安排

由文偉鴻（Jazz）監製TVB劇《隱形戰隊》在昨晚（3月13日）劇情講邢風（劉穎鏇飾）與Madam Q（唐詩詠飾）成「活人狩獵」受害者並同告受傷。

而身處指揮中心的Madam Fong（江美儀飾），因擔心女兒邢風大為緊張，一度含淚失控大叫：「白車到未？搵人答我，叫佢哋盡快！」

▲ Madam Fong在控制室含淚指揮。

一場戲換5次情緒

但為顧全大局，Madam Fong迅即回復冷靜並一口氣發號施令，之後急步前往停車場欲奔往醫院看愛女。

可惜不但撻不著車，更在心亂如麻之際接獲上司指示須留在指揮中心，江美儀當刻雖已一臉哀傷，但仍專業地強忍淚水，以強悍Tone回應上司，冷靜數秒後即抹掉淚水返回崗位，一場戲涉及至少5次情緒轉換，相當厲害。

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Tiffany喊戲獲讚自然

除停車場，江美儀直奔醫院看望女兒一幕亦相當有戲味。因工作關係很晚才趕往醫院的Madam Fong，其潛藏內心的擔憂於看到邢風後大爆發，全程淚盈於睫。

不過當眼見愛女睡得安穩兼傷勢不重，Madam Fong激動尚未來得及平伏即難掩喜悅，含著淚水滿臉溫柔的檢查女兒情況兼為女兒蓋上被子，獲網民大讚立體演繹了慈母形象：「江美儀做阿媽時最正」、「演技收放自如」、「在車上心理起伏演出有層次，讓人感動」。

之後Madam Fong教訓邢風並指其不配做警察時，邢風全程表現倔強，並含淚反指母親未能走出丈夫離世陰霾；由於劉穎鏇（Tiffany）該幕喊戲演繹得自然又委屈，獲網民讚演技有進步。

▲ Tiffany演技有進步。

視后被監製「彈鐘」？

談到昨晚《隱形戰隊》的喊戲，江美儀透露雖然觀眾看上去一氣呵成，但其實是分成數天拍攝，故維持及貫徹情緒有一定難度：「我記得係拍醫院嗰場先，然後先再拍番車嗰場，所以要記得個情緒，同埋要連貫番成場戲嘅節奏，呢個就係難度所在。」

身為視后的江美儀更指停車場一幕被Jazz「彈鐘」：「我第一、兩個take係做錯咗，監製指正番過嚟。嗰場戲係難嘅，因為要好心急想去醫院，但又唔可以去，又要即刻收番啲眼淚上去做commander，然後去到醫院終於可以喊出嚟…」

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江美儀續指拍喊戲對演員來說心理壓力很大，包括會害怕「喊唔出」阻人收工，並謂Jazz的妥貼安排對他們很大幫助：「Jazz好好嘅，逢親呢啲喊戲，佢都係擺第一場拍，等你個情緒唔使抑壓到去最尾嗰場好攰時先拍。」

她續指：「佢通常第一場第一take就問：『喊得未？喊得就拍』，然後就畀我哋喊晒先，再補番wide少少嘅shot。有呢方面製作上嘅配合，就幫到個演員好多。」

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演完感疲累

江美儀笑指對她來說，「講到嘔泡」的對白比起喊戲更難搞：「大家都見到我啲對白比較難講，同埋Jazz對鏡頭要求好高，可能一take落晒要講晒半頁紙甚至一頁紙對白，啲對白又一定要好肯定咁講出嚟，一唔夠肯定就要由頭嚟過，所以要好集中精神，個人會好攰。」

所以她直言：「覺得呢套戲嘅考驗，係要你好人性化去講啲唔係人講嘅嘢，跟住又要有感情又要好firm。」

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