【公屋輪候】單親媽與仔女排公屋逾5年上樓夢碎　1個原因房署通知重新輪候

▲ 單親媽與仔女排公屋5年半，房屋署才通知不合資格，要重新輪候。

房委會公布最新公屋輪候時間，截至去年12月底，公屋一般申請人平均輪候時間為5.5年。有名單親媽媽跟一對子女，以3人資格排公屋正是5年半有多，本以為快上樓，殊不知房屋署主任來電令她崩潰失預算，通知她申請公屋不合資格，需重新由零開始排隊。

單親媽與仔女排公屋5年半

昨日（13日）有名單親媽在Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 」發帖求問眾網民意見，她在2017年7月與兒子和女兒，三人名單申請輪候擴展市區公屋，等候5年半未派到樓，去年11月去房屋署諮詢，轉新界區可以快上樓，在今年1月份將擴展市區轉去新界區，2月14日收到房屋署主任來電。

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事主以為收到好消息，殊不知迎來噩耗，房署告知她申請公屋不合資格，原因是她當時用暫准離婚令，仔女是共同管養，但居住權和約束權歸男方直至到孩子18歲。單親媽媽大感崩潰，回想當時以暫准離婚去房屋署申請公屋，後來房屋署寄了一張輪候公屋號碼給她，5年半期間從來沒有提示她要交甚麼資料。

今年我即將上樓的時候，房屋署就話仔女居住權同約束權歸男方，不符合資格申請公屋，要仔，女滿18歲才可以與我符合資格申請公屋，之前五年半輪候公屋的號碼要取消，重新由零開始排隊輪候過。

沒懷疑自己不合資格

該單親媽媽指大仔已滿18歲，細女在今年4月中才滿18歲，近3年仔女自願搬來跟媽媽住。有感如果房署當初一早通知不合資格，她會一早去法庭改返判令，如今白白犧牲年5年半的時間和心血，她很激氣和傷心。加上房屋署一直的做法，令樓主從沒質疑自己不合資格。

房屋署每年都會寄一封特快派屋信畀我揀特快公屋，房屋署也批准了申請公屋滿三年就有津貼的補助 。我就以為這樣自己已經符合資格……

接受不到事實病倒住院

作為單親媽媽，事主慨嘆一個人工作，供養兩個小朋友讀書 、租屋住，這幾年生活確實不容易。

以為今年可以攞到公屋生活好過些，這幾年我一直在癡癡的傻傻的等，但等來的是噩夢。因為這件事我精神完全乎崩潰，接受唔到事實，在醫院住了十多天。

事主求問一眾網民意見，大家紛紛給予建議，有網民提及應沒理由取消，至少轉單人申請計上該5年輪候時間，又或可先剔除未滿18歲女兒名字，然而事主表示單人或是2人申請也超出入息審查。另有網民建議樓主找社工協助，「其實呢啲問題，一般申請資料都未必啱晒，真係搵社工一齊上房署問好啲」。更多意見點擊下圖︰

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責任編輯︰王明芳