【英年早逝】46歲筋肉網紅擁逾23吋強勁臂彎　突然離世曾認有用類固醇操肌

▲ 擁逾23吋強勁臂彎，筋肉網紅突離世終年46歲。

以「日本第一上臂」而聞名的健身網紅「Bigarm」（本名：志村勝洋）在3月11日逝世，終年46歲。有關死訊是他的媽媽透過他的社交帳號所公佈，並留言「非常感謝兒子在世時支持他的所有粉絲」。由於事出突然，不少網民均大感驚訝，雖然志村母親在文中並未透露兒子死因，但網民猜測或許與使用類固醇有關。

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Bigarm昨日（13日）在IG上載了一張全白圖，署名是Bigarm的母親，留言道：

我的兒子，Bigarm也就是志村勝洋於3月11日，0時29分去世了。這一切發生得太突然，還陷在悲傷當中。我兒子生前受到大家的支持，謝謝大家，真的很感謝。

志村勝洋以「Bigarm」之名於2016年開設YouTube頻道，擁有60厘米（約23吋）的上臂，被封為「擁有日本第一上臂的男人」。他亦因此招徠不少粉絲，時常於頻道中上載自己的鍛鍊成果。不過，他的YouTube最近一次更新是11天前；IG最後發表的動態，則停留於2022年12月10日。他當日於IG宣布為了健康，不再使用類固醇；在此之前，他曾透露為了更有效果，已經使用同化類固醇達21年之久。

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據了解，同化類固醇是一種促進細胞生長與分化，並且讓肌肉擴增的激素，會因此可以讓肌肉變大變壯、促進骨骼生長，促紅血球產生等。然而長期使用，會影響肝功能以及內分泌系統受損。在日本，同化類固醇藥物若沒有經過醫師處方籤，就無法使用，但是個人從海外仍可以取得，因此日本政府為此加強檢討管制。

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責任編輯：羅嘉欣