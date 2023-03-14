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【食用安全】一家3口北上大灣區食蠔　港媽力讚高質抵食網民憂受污染

食用安全 12:53 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一家3口北上大灣區食蠔，港媽力讚高質抵食，網民憂受污染。

隨著兩岸通關，不少市民已迫不及待北上覓食。一名港媽日前分享深圳大灣區「烤生蠔」，更力讚高質抵食，引來兩派網民討論。

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港媽在「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發文，分享即晚來回港深吃蠔經歷。她表示，女兒在晚上6點放學，原本想由顯徑自駕到大埔吃晚飯，但老公就提議「入得大埔不如去蓮塘食」。於是，一家3口便即興在晚上6點半自駕出發，只約1個多小時，已到達距離蓮塘口岸2個地鐵站的黃貝岭吃海鮮燒烤。

港媽分享，他們光顧的是深圳知名烤生蠔連鎖店「李記湛光蠔庄」，更大曬美食照片。從中可見，有烤蠔、烤鮑魚及多款串燒。港媽似乎非常滿意力讚：

係祖國食蠔真係抵過係香港食好多，又抵又好味！

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網民意見兩極

該群組内的網民紛紛對港媽的分享非常感興趣，直言「望落蠔真係好正吖」、「羡慕嫉妒恨」、「食嘢大陸同大埔梗係冇得比喇！深圳呢方面贏哂港九新界」。

不過，由於港媽在分享中提及「入大埔不如返大陸」，有網民就將港媽的帖文，轉發到「大埔 TAI PO」討論區，隨即引來另一批説法。該群組的網民認為，北上吃生蠔等海鮮或存在食物安全問題，畢竟就連香港本地養殖生蠔都含有很多重金屬，中國蠔則更「慘不忍睹」，直言港媽一家是「勇者」。點擊睇留言：

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食安中心提醒進食生蠔風險

根據食物安全中心資料，蠔在本質上比其他海產高危，由於蠔以過濾方式進食，周圍環境中可能存在的病原體，例如諾如病毒和甲型肝炎病毒，以及細菌如副溶血性弧菌和創傷弧菌，會在其體內積聚。生蠔不潔或處理不當，可引起食物中毒、甲型肝炎病症，包括肚痛、腹瀉、嘔吐、食欲不振、發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦，甚至出現黃疸。

另外，高風險人士包括：長者、幼童、孕婦和免疫力較弱人士，應避免進食生蠔。市民亦切勿生吃只供熟食的蠔隻，必須烹煮後方可食用，以減低食安風險。

4招分辨新鮮生蠔

生蠔專門店Ocean Three創辦人何智聰曾接受TOPick訪問時，曾分享4個小貼士，分辨新鮮生蠔：

  • 生蠔如果已開後無法合上即為死蠔
  • 打開會看到蠔身縮起來
  • 新鮮生蠔的裙邊會在動
  • 放在冰水中新鮮生蠔的肌肉會收縮，而死蠔的肌肉就不會收縮，外殼無法合上

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責任編輯：羅嘉欣

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