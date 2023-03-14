【8億闊太】幸福少奶陳少霞入市購洋房　經歷人生高低再婚覓得真愛

▲ 陳少霞是一位「8億闊太」！

當年《笑傲江湖》「小師妹」陳少霞息影多年，自2016年再嫁富商老公李文輝、榮升「8億闊太」後，2019年7月誕下女兒Esther，專心留家相夫教女。

今日（3月14日），消息指陳少霞以3200萬元購入康樂園一幢洋房，代理指出少霞所購的屬於優質單位，不排除購入自住。

【闊太生活】陳少霞再婚成8億貴婦 騷超大粒翡翠鑽戒盡顯貴氣

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失婚後覓得真愛

陳少霞曾與澳洲籍華裔富商結婚，之後全面退出娛樂圈。至2006年，陳少霞前夫因生意失敗破產，她曾傾盡儲蓄作經濟支持，無奈二人情盡無法繼續走下去，最終於2008年離婚收場。

幸好，她於2016年在教會認識現任丈夫李文輝，二人相愛結婚，之後誕下一女。李文輝更有「法拉利之父」之稱，身家估計達8億港元。

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患病兼經濟遇困境

她的前夫在2012年因病離世，陳少霞要獨力照顧兩女故復出拍劇，期間她卻不幸患上甲狀腺亢奮，大女亦有糖尿病，經濟狀況一度拮据，一家要搬入天水圍公屋居住。

陳少霞早前接受節目《緣來自咖啡2》訪問時也罕談失婚經歷：「離婚後，我由經濟狀況頗好變得一無所有，還要照顧兩個女兒，一度很茫然，日子真的很難過。幸好我性格樂觀，容易滿足。」

她感觸表示，當時要獨力照顧小朋友，才明白找工作很艱難，畢竟以前甚麼都有人安排好。她又指，曾嘗試做地產經紀及賣珠寶，學到很多東西。

另外，自言「劏房戶」出身的她，曾住油麻地劏房，她在活動上表示希望可以幫助劏房戶兒童。

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