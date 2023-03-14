【兩性關係】日調查證4成男人正在出軌　專家教憑3大線索揭另一半不忠

▲ 日本一項調查結果顯示，正在出軌的人有3至4成。（iStock圖片）

婚姻關係要求雙方忠誠，不過不是每一位都能忠於對方。日本一項調查發現，分別有近7成男性和逾4成女性曾有外遇，而承認正在出軌的人有3至4成。有兩性專家指透過3大線索，就可以發現另一半是否密會小三。

綜合日本傳媒報道，2020年的「日本性調查」（JAPAN SEX SURVEY）結果顯示，有67.9%男性和46.3%女性試過出軌，而41.1%男性目前有外遇，女性則有31.4%正在外遇。相較2017年的類似調查數據，有37%男性和24.4%女性曾有外遇，就人數而言，短短3年時間，男女比例都有增長。

使用手機習慣改變

日本兩性專家三松真由美過去接受日媒訪問時，曾提及丈夫出軌是有跡可尋的，對方的言行已透露出一些訊息。三松真由美透露，首先是使用手機習慣改變，如果丈夫出現以下情況，太太就要特別留神︰

不讓你知道手機密碼

使用手機的時間變長

聽到短訊通知時反應超快

有刪除對話紀錄的習慣

守著充電中的手機不離開

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衣著打扮出現變化

三松真由美提醒太太們觀察丈夫的衣著打扮變化，如果他正在出軌，跟小三約會，他會更在意自己的髮型外表，或許會因此添置新服裝。這不但指表面的衣服，還有內衣褲，如果丈夫平常不會經常買新的內衣褲更換，卻突然買了，就要提高警覺，因這可能表示他想穿上新的內衣褲被「其他人」看。

此外，如果丈夫正跟別人約會，他會特別留意自己的口臭、體臭問題，甚至開始使用除臭用品，以便與別人有進一步的親密接觸。

態度冷待或突變熱情

丈夫的態度變化亦是明顯的外遇表現之一，一旦夫妻對話大減，丈夫變得冷淡，平時跟他說話，他只簡略回應就要小心。相反，如果丈夫突然多說話、無故變得溫柔、無事獻殷勤送禮等，這並不尋常，可能是他心虛的表現，也是出軌後的補償心態。

三松真由美向太太們教路，想知道丈夫的行蹤，信用卡單據、購物收據等都是有力證據。不過，她提醒別輕舉妄動，讓對方起疑心。

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責任編輯︰王明芳