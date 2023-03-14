【娛圈喜事】任家萱男友外貌曝光被指是富商　Selina前夫當小腰果契爺？

台灣女子組合S.H.E成員任家萱（Selina）昨天（13日）宣布榮升媽媽，Selina於IG分享超聲波圖公布懷孕喜訊，並為肚內BB改名為「小腰果」。

Selina前夫張承中大方向前妻送上祝福，並回應會否當「小腰果」的契爺。此外，Selina的男友被起底，有指他是一名富商。

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演唱會被求婚

律師張承中於2008年開始追求Selina，不過二人起初未有承認戀情，直到S.H.E於2010年舉行「愛而為一世界巡迴演唱會」時，張承中於在觀眾席上求婚，

才將二人的關係公開，並於9月12日訂婚。

可是，Selina於同年10月燒傷，並將結婚推遲，期間張承中每天到醫院探望及陪伴，雖然Selina曾提出分手及兩度退婚，但張承中對她仍然不離不棄。

2011年，Selina於30歲生日當天（10月31日）與張承中結婚，並由馬英九證婚。不過在2016年，Selina和張承中宣布離婚，二人從夫妻變回朋友。

對於前妻宣布懷孕，張承中大方向對方送上祝福，被問到是否對懷孕一事早已知情時，他回應：「不方便說甚麼。」至於會否當「小腰果」的契爺，張承中未有否認，並著大家：「你們問她（任家萱）。」

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發展姊弟戀

2019年，Selina於內地綜藝節目《女兒們的戀愛》中接受比她少11年的張軒睿，且於節目尾聲以「我的男朋友」稱呼對方。

到2022年，Selina宣布有新戀情，她透露跟低調的圈外男友已拍拖半年，另一半比她少7年，希望外界給予祝福。

一直以來，Selina分享合照時會將男友的臉以表情符號遮蓋，令外界對其身份大感好奇。

不過有網民找到男友的照片令其外表曝光，有指他叫小徐，小徐的財力驚人，曾於出席黃子佼生日會時以一身名牌現身，全身行頭超過10萬，為一名富商。

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