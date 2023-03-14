【事親至孝】照顧中風媽媽11年親自幫洗澡　綠葉男星花費200萬從不言累

▲ 男星胡鴻達日常會幫中風的母親洗澡等等。

當家中有病人時，照顧者往往要承受不少精神及金錢上的壓力。台灣綠葉王男星胡鴻達早前探訪病患家庭後感觸良多，因為他自己也是「照顧者」，照顧了中風的年邁母親已經11年。即使胡鴻達曾試過有一段時間沒有收入，也咬緊牙關沒有放棄，令人敬佩。

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綜合台媒報導，胡鴻達上個月中參加了機構「創世基金會」舉辦的探訪活動，探訪對象是一對夫妻。當中的丈夫多年前因中風而成為植物人，而他的太太照顧他長達17年之久。

胡鴻達在現場高歌了一首「胭脂馬拄到關老爺」獻給這對夫妻，植物人丈夫聽到歌曲後情深的望著太太，還一直伸手想要摸一下太太的臉，場面溫馨催淚。

事實上，胡鴻達的母親多年前中風，生活無法自理，也不能說話和吞嚥，胡鴻達深深體會到照顧者的心情和所承受的壓力，

照顧病人的辛苦，和家屬的辛苦，我感受在心裡，所以雖然是輕快的歌曲，但我內心是比較波動一點。

孝順的胡鴻達日常會幫母親洗澡等等，從不言累。此外，母親的醫療費也已花了超過700萬台幣(約182萬港幣)。即使2021年時，有2個多月沒有拍劇收入，也咬緊牙關支撐過去。

胡鴻達更呼籲大眾對弱勢植物人家庭多點關顧及給予愛心，

植物人的照顧是一條漫長的路。一般人的小幸福，對於他們來說卻是一種奢侈。每一位植物人背後都有一段心酸的故事。

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責任編輯︰王明芳