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【躁父虐兒】躁父教仔做功課嬲到失控　怒打小一兒屁股再踢開老婆

親子 13:30 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

廣東汕頭一名躁父教仔做功課嬲到失控，掌摑兒子兼毒打一身，連老婆都踢開。

父母教仔女做功課真是很勞氣，每天都在訓練EQ。內地廣東汕頭近日卻有一名父親不但EQ低，更忍不住向妻兒動粗，在其家族經營的小商店內教小一兒子做功課時，嬲到失控毆打兒子，更脫下他的褲子狂打屁股，太太急急抱走兒子時，該名父親連太太都打埋一份。

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綜合內媒報道，近日在內地網絡瘋傳一段家暴影片，在廣東汕頭一名父親教兒子做功課時突然動怒，掌摑兒子兼毒打一身，他更脫下兒子的褲子大力打屁股，從閉路電視片段中清晰聽到「啪」聲及兒子的哭叫聲。

太太在旁一直力阻，大喊「不可以呀、不要呀」，但躁父沒有理會，繼續扯起兒子狂打。附近街坊聞聲趕至介入勸阻，太太乘機抱走兒子，躁父追出到門口欲繼續打，更一腳踢向護住兒子的妻子。

太太欲保護兒子，左邊的街坊也加入勸阻。（影片截圖）

其後更多街坊前來勸阻說「好了好了，一個小孩」，但男子仍堅持搶仔，更一腳踢向護著兒子的太太。一名男鄰居強行拉開他，反被躁父叉頸推開，影片未有交代後續發展。

有知情人士指其兒子就讀小學一年級，當時兩夫妻在自家經營的小店內教兒子做功課，「他下手太重了，他妻子一個人拉不住，他連老婆也打了，連街坊鄰居都驚動了，就是他動作太大了，驚動到別人。」最後街坊威脅會報警才能阻止他，「他還要繼續打孩子，大家實在是看不下去，說要報警才能去干預制止他。」

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網民怒轟該名躁父虐打妻兒，小朋友實在太可憐，「這才一年級，往後這小朋友的日子可怎麼過呀」、「記住沒能力不要結婚更不要生孩子」。更多人批評他是「無用男人，欺負弱小」，建議媽媽要帶兒子報警，並做心理輔導或尋求婦女協會等專業機構協助。

專家指父母應先處理自己情緒

北京師範大學心理學博士，中國礦業大學教授、博士生導師段鑫星指出，以求學為名打罵小孩的家長，基本上都有情緒問題，家長應先處理好自己的情緒，勿將自己工作和生活上的不如意發洩在孩子身上。

孩子學習只是一個藉口，而發洩情緒才是目標。

段鑫星又指，這樣的父親通常情緒控制力弱，社會融入、責任感都有問題，建議找專業人士做心理諮詢，作為教育工作者也感到痛心。

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責任編輯︰王明芳

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