【拾金不昧】放學路上執到$18萬金飾　10歲小學生歸還失主收超大回禮

▲ 內地一名10歲小學生在放學路上執到$18萬金飾，歸還失主後收到超大回禮。

中國拾「金」不昧是美德，是父母必須灌輸孩子的價值觀。內地四川省資陽市一名10歲的小學生日前在放學途中，在路邊撿到一個紙袋，好奇打開一看，發現內藏價值16萬元人民幣（約18.3萬港元）的金飾，他告訴媽媽後報警求助，最終順利物歸原主，而當地相關部門為答謝男童的善舉，更向他送出大禮作為回報。

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綜合內地傳媒報道，事發於2月23日，10歲男童鐘一瑁放學回家時，在校門外不遠處發現一輛共享單車上放著一個略為沉重的紙袋，打開一看裡面全是黃金首飾，他知道價值不菲，所以不敢輕舉妄動。他以為失主會回頭尋找，便待在原地等了2分鐘，卻遲遲不見對方認領，不知所措的他只好向媽媽求助。媽媽得知後，叫兒子先把黃金帶回家，並馬上致電警局報案。

我兒子說他撿到了金子，我不知道他說的金子是真的還是假的，但是我曉得他肯定撿到了東西。

男童回家後擔心遇上小偷，還拿出單車專用的U型鎖，把這袋貴重的「黃金」鎖在衣櫃內。不久之後，警方接到有民眾報失黃金，原來失主是一名珠寶店吳姓員工，粗心大意的他騎著共享單車去接小孩，離開時遺忘了這袋東西在車籃裡，到發現時再回去尋找已經不見了，幸好男童拾金不昧，否則這名員工要面臨高達18萬港元的損失，甚至可能會打爛飯碗。

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資助每年學費直至高中畢業

各方對於男童拾金不昧的行為給予高度讚揚，警方發現男童的心願是「等媽媽發工資就買顏料」，因此在2月27日，警方帶著失主吳先生前往男童的家送上表揚信，同時送了一組繪畫專用的油性筆給他，珠寶店方也向他頒贈一面「拾金不昧」的錦旗，希望將此善舉發揚光大。

而好戲在後頭，當地政府部門得知男童品學兼優，但兩母子經濟拮据後，決定每年發放6,000元人民幣（約6,840港元）助學金直至男童高中畢業，還可在周末免費參加課後輔導，減輕了兩母子的家庭負擔。而相關部門更希望學校公開表揚男童，讓更多孩子向他學習。

事件引來網民一致讚好，「好人終究有好報的」、「這個正能量好棒」、「孩子有金子一樣純真的人品」；網民又讚媽媽有家教，「優秀的小朋友，優秀的家長」、「單親家庭培養出那麼優秀的孩子，不容易」。

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責任編輯︰王明芳