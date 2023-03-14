【校園霸凌】當發現子女遭受霸凌 專家提醒父母最忌這樣做會弄巧反拙

▲ 當發現子女遭受校園霸凌，Ken Sir提醒父母最忌這樣做，否則弄巧反拙。《黑暗榮耀》劇照

校園霸凌不是新鮮事，近日韓劇「黑暗榮耀2」再掀起全城熱話，讓人十分關注當孩子成為霸凌的受害者時，作為父母更是心痛萬分，不知道如何處理這個問題。然而，面對校園霸凌，父母不能無所作為，兒童發展及升學專家Ken Sir建議家長必須積極地去應對這個問題，保護孩子的安全和心理健康。

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當父母發現子女遭受霸凌時，父母應該耐心聆聽子女的說話，了解事情的全貌，在這個聆聽過程中，父母不要急於發表自己的意見和判斷，而是要給予孩子足夠的支持和關懷，讓他們感到自己不是一個人去面對。同時父母亦不要主觀批判，父母要先欣賞孩子如實說出問題，並告訴孩子不要膽怯，不要被霸凌者嚇到，要學會面對和處理這個問題。

父母有必要主動聯繫學校，向老師或學校的輔導主任及社工反映孩子遭受的霸凌事件，父母有必要要求學校給予足夠的關注和幫助，並要求學校采取有效措施解決問題，畢竟校園霸凌是一個嚴重的社會問題，需要學校、家庭和社會的共同關注和努力來才可以解決。

以下是當家長面對子女校園霸凌時，應該採取的措施：

1. 家長首先應該聆聽子女的心底話，了解事情的經過和子女的感受，並且不要輕視子女的經驗和感受。

2.家長應該鼓勵子女表達自己的感受，讓孩子知道自己不是獨自面對這個問題，並且提供支持和安慰。

3.家長應該主動聯繫子女的學校，告知校方子女遭受校園霸凌的情況，並要求學校採取相應的措施來解決問題。

4.家長應該提供孩子情感上的支持和安慰，讓子女感到自己並不孤單。此外，家長還可以考慮找專業機構或心理醫生為孩子提供心理支持。

5.家長應該教育子女關於校園霸凌的知識，告訴子女該如何應對這種情況，如何與同學相處，以及如何保護自己。

6.家長應該密切關注孩子的狀況，確保孩子不再遭受校園霸凌。若有需要，家長也可以向學校和警方報案。

最後，父母還可以引導女子建立健康的價值觀和人際關係觀念，父母可以告訴子女，每個人都是獨特的，擁有自己的價值和優點，不要因為外表、興趣、性格等方面的差異而歧視或排斥別人。

父母還可以引導子女如何與他人和睦相處，擴闊子女的社交圈，尊重別人的權利和感受，並學會解決衝突和分歧。



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責任編輯:許珞珩