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【食用安全】成都壽司郎松葉蟹壽司上有蟲卵　食客肚痛入院店方回應惹議

食用安全 12:10 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有食客光顧四川成都壽司郎，在松葉蟹壽司上發現有蟲卵。

壽司郎是不少港人摯愛，每次等位時總是大排長龍。惟最近有食客光顧四川成都壽司郎，卻在松葉蟹壽司上發現有蟲卵，向店員投訴不果，事主之後更出現肚痛情形。

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綜合內地媒體報道，成都一名王姓女子光顧壽司郎時，在松葉蟹壽司上，發現黏附著疑似是蟲卵的黑點。王女於是與店員理論，店員則向她表示：

這個（蟲卵）沒關係，在超低溫下已經死掉了，你可以看一下，在蟹腿上面已經死掉了。

王女於是跟店員對質：「那就是死掉了就可以端出來給客人吃嗎？你吃給我看一下。像這種情況，你該過來給我道個歉，說聲不好意思。」之後可以聽到店員再道歉：「我給你取消掉，可以嗎？」王女其後將相關片段拍攝後放上網，並向相關部門作出舉報。

王女向當地媒體表示，自己是在上周四（9日）晚上進食，半夜就開始肚痛，食藥後有好轉。她認為是食物出問題，亦因此想要一個合理解釋。

而相關店鋪也進行解釋，指是「螃蟹腿上的蟲卵已經進行了超低溫處理，可以安全食用」並稱：「如果螃蟹腿上沒有這些寄生蟲，那麼就說明食物不新鮮了」。

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內媒記者10日上午向壽司店職員提出，在食壽司的過程中發現有蟲卵一事，表示已向廠商反映事件，並指今後將食物端上桌前要仔細觀看，對職員也已進行培訓。如再發現有蟲卵會直接棄掉，由廠商補新的過來。而當地市場監督所回應，已到壽司店了解情況，並已介入調查。

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 環境衞生 壽司郎 成都

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