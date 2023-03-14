【長者健康】疫下5成半長者身體衰弱　逾8成出現「以老護老」情況

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香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶博士及其團隊，於2021年至2022年間，進行第二次香港百歲老人研究進行。劉喜寶博士今日（14日）在港台節目上表示，研究發現長者行動能力、自理能力、社交能力及身體衰弱程度等，均較10年前差，可見新冠疫情對長者各方面能力影響很大。

劉喜寶博士指，有55%的長者身體衰弱，僅少於一半的長者可在家裏不需拐杖或其他人幫助可獨立行走。心理和社交方面，有38%長者一個月内接觸少於2名親屬或朋友，出現社交孤立情況，約3成照顧者認爲長者有抑鬱的情緒，只有三分一的長者會每周見家人。另有近半照顧者出現孤立情況。

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研究中，「以老護老」（60歲或以上的子女照顧高齡父母）情況超過8成。不少子女作爲照顧者出現力不從心，因爲子女本身可能有多種疾病，加上照顧父母，如扶抱、洗澡、喂食等，都需要一定的勞動力。子女小則腰酸背痛，大則更有跌倒風險。此外，經濟壓力會較大，高齡父母大多依賴子女供養，而子女的退休金都是兩代人共用。

針對長者的健康狀況，劉博士提出三項建議。第一，加强醫社合作，隨著壽命增加，健康老齡化儘早開始，她認同社聯提出建立地區基層醫療發展基金，多元化地透過社區服務網絡和社區康健中心，制定有針對性的健康老齡化項目。第二，有75%長者有3種或以上長期疾病，25%長者有多重用藥狀況，因此建議社區藥房可進行藥物、睡眠、飲食、防跌咨詢服務。第三，擴闊樂齡科技在社區照顧的角色，分擔照顧工序，減輕照顧者工作量，將更多心力投放在陪伴長者上。

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記者：楊佩瑩