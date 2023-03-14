【沉迷手機】食餐飯朋友全程撳電話　港女被冷落嬲爆：好似自己一個食飯

▲ 食餐飯，同枱朋友全程撳電話，又真係好唔尊重！

沉迷手機，容易影響社交！有港女日前在討論區發文，表示：「同朋友食飯好似自己一個食咁！」，她抱怨約朋友食飯時，對方全程手機不離手，「無論行去行餐廳嘅路程上，食緊嘅時候定係走嘅時候都係撳住個電話」，感覺好無癮，被冷落的她，嬲爆：「唔好活喺電子世界入面！」。

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該名港女，日前在香港討論區發帖，主題是「同朋友食飯好似自己一個食咁」，她指和某個朋友通常1個月會約一次食飯，最近3次食飯，對方都係不停撳電話，

無論行去行餐廳嘅路程上，食緊嘅時候定係走嘅時候都係撳住個電話，我同佢講嘢佢有回應㗎，但對眼都係望住個電話不停打字，一係就睇FB,IG。

無常無癮的港女有感同自己一個食飯沒分別，終於忍唔住開聲同朋友講，著對方跟她吃飯時專心一些，不要只顧撳電話，

佢話佢返工冇機會撳電話，難得放工有自己時間想做下自己嘢放鬆吓，同埋習慣咗一見到電話就忍唔住撳。

港女聽罷，嬲爆反問，「我忍唔住問佢咁你做咩要同我約食飯呢？點解唔索性專心啲返屋企抖吓撳電話？」對方feel到港女很嬲，立即放低電話，港女更想到一個大懲罰，懲治中手機毒的朋友，她指如果吃飯時，對方再撳電話，這餐飯便由朋友付錢，此舉亦成功令朋友不敢再撳電話，

其實大家傾吓計咪仲開心，電話幾時都有得撳，同朋友相處放低一吓，其實唔係大問題呀，希望佢之後都慢慢改善到呢個習慣，唔好活係電子世界入面…

貼文一出，即引起熱議，不少網民都認為科技令人變得冷漠，「科技冷漠呀嘛」、「好多人已經唔識同真人溝通相處，過度沉迷手機電子嘢」、「而家啲人選擇同AI傾都唔同人傾了」、「人與人之間被手機隔開，反而手機與人成一體化」，有網民估好多人撳電話係同緊自己另一半（係二人無見面時）溝通緊，或者同有機會發展嘅網友溝通緊，因為要時刻keep contact不容待慢半秒所以要機不離手。

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責任編輯:王明芳