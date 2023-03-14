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【瘦身秘訣】雞蛋煮法不同熱量相差3倍　營養師黃凱詩：炒滑蛋是致肥陷阱

保健美顏 16:07 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

營養師黃凱詩指出，雞蛋是減磅人士的減肥恩物，但若煮法不同，則熱量可相差三倍。（iStock圖片）

中午回到工作間，案頭放着減磅新戰友KK的檔案，我看了一回，自言自語︰「噢！他大概是太愛吃蛋了。」很多找我瘦身的戰友，慣常都會在早上吃兩隻煎雙蛋，但他們或許不知道，這習慣就是致肥關鍵。

我對KK說︰「你應該很愛蛋？」

他笑言︰「倒也是。我也知道膽固醇高，不應多吃。」

我說︰「放心。元兇並非膽固醇，減肥時仍可吃蛋，但問題在於它的煮法。」

他問︰「煮法會影響很大嗎？」

我說明︰「雞蛋這小東西，對減磅人士而言，可謂又愛又恨。他既是減磅伴侶，但『煮法』不當，可以引發極大的增肥危機。一隻雞蛋的熱量，原來只有55卡左右，但是如果變成一份炒滑蛋，就頓變成190卡了，熱量大增三倍多。」

營養師黃凱詩表示，一份炒滑蛋，熱量約為190卡。（iStock圖片）

KK問︰「為何有這麼大的分別？」

我再解釋︰「問題就在油份，要弄出一份既嫩又香的炒滑蛋，油份不能少，最少也用一湯匙，每湯匙油就有135卡。有時候，更講究的話，廚師或會加入牛奶或忌廉，這都是高脂的食材啊！」

他說︰「我也愛蝦仁炒蛋、涼瓜炒蛋、菜脯蛋等，還以為比肉類菜式健康。應該都是誤解吧！」我點頭。

「但太太今晚已準備了番茄炒蛋，吃畢今晚才算吧！」他苦笑說道。

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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