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【抗炎食材】黃薑抗氧化抗炎恩物　營養師：助預防身體發炎所導致的長期病患

保健美顏 16:07 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

黃薑和薑黃粉含有豐富的薑黃素，是天然的抗氧化物，能抵抗自由基對細胞的侵害，具有消炎作用。（iStock圖片）

最近，看到減磅戰友Kathy的日記裏，多了用薑黃烹調的菜餚，如：薑黃蛋炒飯、薑黃焗春雞、薑黃薄餅配咖喱等。

Kathy說︰「聽說黃薑粉很有益，所以我最近不停在構思相關菜餚。」

「黃薑和薑黃粉含有豐富的薑黃素，是天然的抗氧化物，能抵抗自由基對細胞的侵害，具有消炎作用。它可幫助預防身體發炎所導致不同的長期病患，例如阿茲海默症、柏金遜症、多發性硬化症、心臟病、代謝綜合症、關節炎、焦慮症、高血脂、哮喘、敏感、氣管炎、銀屑病、糖尿病、肥胖、抑鬱症、疲勞等。除此之外，它也能幫助因適應新運動而造成的系統發炎和肌肉疼痛。」我說。

「那麼吃新鮮薑黃、薑黃粉，還是補充品較好呢？」

「薑黃素」（Curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin）被美國食物藥物監督管理局，評定為「公認安全」。吃新鮮的黃薑切粒炒餸，又或是使用黃薑粉醃肉或調味，又或從補充品攝取，只要確保來源是安全可信賴的，以及劑量不過高，便可以。但要留意，在黃薑粉、調味粉、花生醬等當中，常出現黃曲霉菌的致癌物毒素，而消委會早前也測試過一些沒有受黃曲霉素污染的黃薑粉，盡量選購那些便可。」我解釋。

註冊營養師黃雅婷表示，薑黃可幫助預防身體發炎所導致不同的長期病患，例如關節炎。（iStock圖片）

「那麼，要吃多少才夠呢？」Kathy續問。

「根據世衛組織食品添加劑聯合專家委員會、歐洲食品安全局的建議，每公斤體重每日不多於3毫克，即是以70公斤體重男士及55公斤體重女士為例，其每日食用薑黃分量分別為不多於210毫克 （約7克黃薑粉）和165毫克（約5.5克黃薑粉）。天然黃薑或黃薑粉，因為其味道濃烈，只需用小許便夠味，不然會太嗆，所以很難吃超過每日安全的標準。但由於薑黃本身很難被吸收，也不穩定，若與黑胡椒中的胡椒鹼（Piperine）同食，則在體內的可利用度和吸收率，可大大提升20倍。至於補充品方面，只要不是從高劑量中攝取便可。」我詳細解說。

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

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