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【減肥秘訣】日飲3杯餐後飲料或進帳460卡　營養師黃凱詩：一個小改變月減4磅

保健美顏 16:06 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

營養師黃凱詩表示，減肥並不難，只要進行一些生活上小改變，分分鐘可以月減4磅。（iStock圖片）

開關後，第一次過大海，澳門跟三年前沒有多大分別，慣常光顧的食店依然人來人往，反觀香港，隔幾天就有老店光榮結業，實在令人惋惜。

相信很多港人也喜歡選擇到澳門來個小旅行，當我在氹仔一家咖啡店歇腳時，好像見到一個很面熟的身影，我倆凝望了一會︰「琪琪？」她笑說︰「我比中學時胖了一圈，你竟然還認到我。」我說︰「你沒多大改變啊！樣子同樣甜美。」

她燦爛地笑着說︰「有緣遇上，可贈我兩句減磅秘笈嗎？」她簡單地說了自己一天的飲食習慣，我總結了她的三餐，跟大部分上班族差不多，早上就是在茶餐廳開始，中午愛湯粉麵，下午茶會到咖啡店休息一下。

「飲食上，需要有些小改變。我發現，你愛飲含糖飲品，早上在茶餐廳歎的奶茶；中午跟餐的凍檸茶；還有下午茶的咖啡。」我說出了自己的發現。

她問︰「只是小杯飲品，問題很大嗎？」

「千萬別看輕飲品，奶茶約130卡、凍檸茶約140卡、下午茶的牛奶咖啡是大杯嗎？那就是約190卡了。三杯飲品加起來，就已經是460卡了。若果你明天開始戒掉，一個月差不多能輕近4磅。」我向她教路。

大多數人都喜歡歎餐後茶、啡，但一日三杯飲品熱量加起來，卻相當驚人。（iStock）

「4磅？﹗真的沒想過。」她驚訝地說道。

「就試試看吧！由最簡單的開始。」我鼓勵她，並問道：「你剛剛點了甚麼咖啡。」

她尷尬地說︰「這杯是摩卡。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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