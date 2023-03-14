【大馬女神】林明禎感慨跟家人聚少離多　為母親搜羅舊照紓解思念

▲ 林明禎以Xiaomi 13 Series追求極致影像。

近年極速走紅的林明禎拍攝相機廣告，重新演繹陳奕迅金曲《沙龍》；主演以其親身經歷作藍本的MV。林明禎新版的《沙龍》MV，繼續從攝影出發，走進林明禎和母親的動人故事。

林明禎出身大馬，早年遠赴台灣發展，並於香港迅速冒起得到大眾喜愛。但在星光背後，明禎和家人聚少離多，對感情深厚的母親尤其掛念。

▲ 《沙龍》MV已上架。

MV故事由林明禎母女二人的真實經歷改編，講述明禎埋首工作，母親想念女兒卻未能相見，難免情緒低落。明禎為了讓媽媽重拾笑容，決定重現多年前二人的合照：當時身為駐唱歌手的明禎媽媽，抱著童年明禎彈奏音樂。

MV中，明禎拉著攝影師遊走大街小店，搜羅近似媽媽當年表演的服飾、手風琴以及眾多小道具，細緻重現了回憶的經典時刻，並拍成照片傳給母親。記憶綿綿，如同歌詞所言，距離再遠都能「留住生命千樣好」。

▲ Xiaomi 13 Series 拍攝出的不同人像風格。

林明禎認為，《沙龍》作為廣東歌經典，必須以廣東話演繹方能真正致敬。為了這次重大挑戰，林明禎聘請廣東話歌唱老師操練咬字，更細心聆聽了原版不下數百次，詮釋了不一樣的《沙龍》。相隔原版14年，新繹的《沙龍》是明禎對母親和廣東歌的深深致意。

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