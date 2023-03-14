【中年好聲音】譚詠麟髮線後移驚露頭皮　73歲譚校長不敵歲月

▲ 譚詠麟露頭皮現脫髮危機。

自稱「年年25歲」的「阿倫」譚詠麟向來予人充滿活力之感，近日譚詠麟回港為TVB節目《中年好聲音》擔任評判，喜歡於社交平台分享生活日常的譚詠麟，早前於微博晒出近照，72歲譚詠麟出現禿頭危機，引來網民熱議！

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譚詠麟難敵歲月洗禮

譚校長於上周三（3月8日）跟兩位友人於中環海旁行逛，三人更大擺甫士打卡，雖然譚校長氣色好又精神，惟從照片所見他頭髮稀疏，特別是額頭中間位於露出一大片頭皮，看來出現禿頭危機。

另外，細看阿倫的髮根已經全白，臉上也長出不少老人斑，老態盡現，似乎一向予人青春不老感覺的他也難敵歲月洗禮。

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喜歡踢波性格開朗

其實早年譚校長於微博分享運動後爆汗照，兩頰凹陷的他被指又殘又憔悴。

多年前，阿倫曾表示不塗防曬等保養品，有「食物焚火爐」之稱也不戒口，唯一的養生方法是保持開朗，同時校長喜歡踢波等運動。

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彭健新凍齡有術

譚校長為樂隊溫拿五虎成員之一，觀乎五位成員當中，彭健新可說凍齡有術，已經73歲的他外表比真實年齡年青，精神奕奕，而近幾年彭健新愛以步行當作運動，他曾於微博透露該天行了逾14000步。

彭健新跟妻子結婚多年但沒有子女，早年他把飼養多年的松鼠狗「OK仔」當作親生仔，另外彭健新生活相對較健康，嗜好為養魚和垂釣。

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