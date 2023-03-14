【疏忽照顧】5歲外孫女電動單車墮下不治　外公認疏忽照顧判監2個月獲緩刑

▲ 5歲外孫女電動單車墮下不治，外公認疏忽照顧判監2個月獲緩刑。（資料圖片）

5歲女童疑於外公擺放貨品時被獨留在電動三輪車時，倒地頭部受傷，其後不治。女童外公今（14日）於東區裁判法院承認對所看管兒童故意忽略等罪，代表律師求情時指，被告無時無刻都在怪責自己，並患上創傷後遺症，死者父母未有怪責被告，反而鼓勵被告振作。裁判官判刑時指，相信被告因事件留下不能磨滅的烙印，希望被告和其家人早日走出悲傷，判監2個月，緩刑18個月，另就2項傳票控罪共罰款6,000元，取消駕駛資格1年；被告在判刑後雙手掩面哭泣。

被告梁日華（57歲），報稱任職管工。被告承認於2022年1月16日，在長洲大貴灣新村16號外，身為超過16歲，而對5歲女童負有管養、看管或照顧責任的人，故意忽略她，其方式相當可能導致她受到不必要的苦楚或健康損害。被告另承認1項駕駛/使用未經登記/未獲發牌照的車輛傳票控罪，及1項沒有保險而使用車輛傳票控罪。

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代表律師求情時指，被告至今仍未能接受外孫女離世，無時無刻都在怪責自己，事發後曾到為外孫女生前搭建的小木屋痛哭，並患上創傷後遺症。代表律師形容事件為悲劇，被告未能原諒自己，惟死者父母未有怪責被告，反而鼓勵他振作。

裁判官判刑時引述求情信指，信中內容證明被告對死者照顧有加，兩人感情深厚，對死者及另外2名外孫照顧無微不至。死者父親亦於信中表示被告一直在守護家庭，希望法庭給予被告補償的機會。

裁判官指，本案毫無疑問是一宗悲劇，相信被告除了因事件自責外，亦留下不能磨滅的烙印，希望被告和其家人早日走出悲傷，判被告入獄2個月，緩刑18個月，另就2項傳票控罪各罰款3,000元，以及取消駕駛資格1年。被告在裁判官宣判時不時拭淚，在判刑後雙手掩面哭泣。

案情指，死者為被告外孫女，兩人同住於長洲大貴灣新村。被告為求方便，於淘寶購買零件組裝電動三輪車。

案發日早上，被告駕駛電動三輪車外出領取雜貨，當時載有死者及死者妹妹，被告回家後將電動三輪車停泊在大貴灣新村16號外運送雜貨，其間兩名外孫女均在車上，其後被告突然聽到「砰」一聲，發現死者倒在電動三輪車前，頭部受傷。

死者被送往長洲醫院，半小時內證實死亡。警方調查後發現，死者持有效的第一、二類駕駛執照，但未有為涉案電動三輪車登記及購買第三者保險。

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記者：梁錦麟