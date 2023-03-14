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【環保回收】環團促規管可降解塑膠　憂與傳統塑膠混合擾亂回收系統

社會 12:49 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

張雅婷擔心「可降解」的塑膠與傳統塑膠混合回收會擾亂回收系統。（梁偉榮攝）

近年市面上推出愈來愈多聲稱「可降解」的塑膠產品，綠惜地球高級項目主任張雅婷今早（14日）出席電台節目時指，綠惜地球抽查及檢測市面12款聲稱「可降解」的雨傘袋，發現全部均含傳統塑膠原料，當中一半更印有回收標誌，擔心「可降解」的塑膠與傳統塑膠混合回收會擾亂回收系統。

張雅婷表示，綠惜地球去年10至11月，於23個本地大型商場、工廈、銀行等收集12款聲稱「可降解」的雨傘袋，並委託化驗所化驗，結果發現全部均含傳統塑膠原料聚乙烯（PE）。12款雨傘袋上分別聲稱「自然分解」、「光線降解」、「可生物降解」，甚至有一款聲稱可「完全分解」。張雅婷指，如膠袋只含少量傳統塑膠原料，仍可以被降解，但現時不能肯定市面上聲稱「可降解」的膠袋含多少傳統塑膠原料的比例。她續指，現時香港未有對可降解的塑膠產品進行規管，例如即使雨傘袋只有5%的塑膠可以被降解，仍可以宣稱為「可降解」。張雅婷稱，其他國家對可降解的塑膠產品設有標準，不會單在膠袋上標示「可降解」，例如澳洲對可於180日内，生物降解9成塑膠原料的塑膠產品給予「AS4736」認證。張雅婷表示，環保團體的能力有限，希望政府部門，如環保署、消委會及海關能與他們合作，幫助他們檢驗市面上的塑膠產品。

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張雅婷稱，不同的塑膠材料均有特定分解條件，即使是環保團體，也不理解「光線降解」是以太陽光、紫外光還是室内光分解。她又指，收集會來的雨傘袋由去年10月至今已經半年，在辦公室的燈的照射下仍絲毫無損，質疑「光線降解」是否真的有效分解塑膠。她續指，可降解的膠袋與傳統塑的原材料不同，如放入回收鏈條，可能會擾亂整個系統，甚至不能回收，惟綠惜地球抽查的12款聲稱「可降解」雨傘袋上，有一半均印有三角循環回收標，令消費者誤以為「可降解」雨傘袋可以與傳統膠袋一起回收。綠惜地球又曾向43間「綠在區區」旗下的環保回收站查詢，有3成的職員稱可以回收「可降解」膠袋，又有兩成職員指要先「拍照供職員了解再決定」，反映訊息混亂，連前綫職員都不清楚回收的準則。張雅婷批評，環保署沒有就回收「可降解」膠袋做出清晰的指引。

張雅婷建議，環保署需要就回收「可降解」的塑膠做出清晰的規管，清楚列明「可降解」塑膠的定義，同時規管回收標誌的使用。她又指，年底才實施管制「可降解」塑膠太遲，批評政府「嘆慢板」，應參考其他國家的做法，儘快規管相關產品。

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記者：吳穎嵛

 

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