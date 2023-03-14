【畢業做老闆】大學生疫下日寄30封CV無聲氣　借錢做老闆月賺$5萬分享創業之道

▲ 有大學生畢業，日寄30封CV無聲氣，最後決定創業，月賺$5萬。

一畢業就做老闆是為勢所迫？有名港女在網上分享創業路，她大學畢業正值疫情，日寄30封CV，有面試機會，但通通都沒有錄取。她最後決定不理家人反對，私人貸款去讀證書及創業，現時做老闆，月入4至5萬元。她樂意跟網友無私分享創業的心路歷程，非常勵志！

疫下畢業搵工難

該名港女9日「上周四」在香港討論區發帖，標題為「Fresh grad創業之心路歷程分享，你問我答」。事主是2020年大學畢業生，當年正值疫情高峰期，加上她讀的本科行業被疫情影響嚴重，沒工作經驗的大學畢業生，可說是「基本上一畢業就失業」。

她畢業初期一日至少寄20至30封CV求職信，有殺錯無放過，有回音獲面試機會，可是最終沒有錄取。「見完工就冇晒聲氣，一係就俾人壓價，然後就沒有然後了」。

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借錢讀證書創業

很多同期畢業的同學轉行，事主把心一橫去學一盤手藝試搞生意，她計劃從事韓式香薰蠟燭生意，要獲相關專業的資格，讀最基本的證書需要5位數，上萬元計。她沒有那麼多積蓄，家人不借錢，她另找方法。

fresh grad邊有咁多錢呀，仲要冇得claim持續進修基金，屋企人好唔支持我覺得我係玩玩吓，話$1都唔會借，我要試就斷我生活費。

事主不理家人反對，自己偷偷地借了私人貸款約$3萬，再加積蓄，用作上堂考牌及買材料，總投資約$4萬，正式開始創業之路。她歡迎網民提問，樂意分享更多。

向網民分享創業過程

網民問樓主何以如此有勇氣，她回想當時沒有資金，加上屋企人大力反對，有一刻想放棄，但抱著「想趁後生咩都試下」心態。

事主的手藝是DIY香薰蠟燭和礦香石，有網民問何以賺錢，因為眼見很多年輕人在市集創業賣手工品，市場競爭大，想知如何突圍而出。港女知道很多整香薰蠟燭的小店，她一開始都是學整大路款，之後追求獨特。「自己上韓國IG Shop睇多啲再自己研究」，期間失敗了好多次，浪費了不少材料，但最重要是不放棄，創業賣手藝要投入才行！

如果有興趣嘅話，其實真係唔複雜呀，只要你肯試就一定得！

月賺5萬元

網民最關心的問題就是賺多少，港女坦承月入可至5萬元，這數字多過不少剛出來工作的畢業生、打工仔。網民難以置信賣香薰有錢賺，「依家啲人咁捨得俾錢買香薰？」，她表示生意要多元化，推出新產品、教不同工作坊，開拓收入來源。

有教班同埋賣單件product，扣除成本的話我呢家大約賺緊約$40至$50k一個月。就咁單件買唔係主要收入來源，最多人係報上堂，同埋當然唔可以淨係得一樣產品，所以學埋其他手作例如擴香石。

網民大讚樓主厲害，勇於嘗試創業，「唔好睇少年輕人，後生可畏」、「又真係好叻女喎，冇諗過呢啲咁有market」和「樓主太勁，我以前都有創業夢，但係冇勇氣，最後放棄咗」。

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責任編輯︰王明芳