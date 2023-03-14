【分手抉擇】拜金女賣掉未來奶奶金鐲轉買名牌袋　未婚夫心灰意冷陷分手兩難

▲ 內地一名未婚妻將未來奶奶送給她的金鐲賣掉，換錢後轉買名牌手袋，激嬲未婚夫想分手。

親人送贈的結婚禮物貴重，但有拜金女不懂珍惜，寧願換錢轉買心愛物品。一名男子近日在社交平台發文訴苦，指母親訂造了20克純金手鐲送給自己的未婚妻，怎料對方竟轉賣換錢，再買入名牌手袋，她更理直氣壯稱金鐲已屬於自己，與他無關，令他感到心灰意冷。

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內地一名男網民在微博上載與未婚妻的對話紀錄，並指未婚妻是一名月光族，經常花費超支跟他要錢。其實他不指望未婚妻能賺錢養家，只求她不要敗家。近兩人領證完後準備年底結婚，男方媽媽在金價200多元一克（約228港元）時，買入20克找人訂做了金手鐲，在兒子訂婚當天，送給兒子的未婚妻。男網民以為這種有紀念價值的東西，未婚妻會好好保存，可是他錯了。

最近他看到未婚妻買了新的名牌手袋，讓他感到不對勁，因為未婚妻平時沒有儲錢，擔心她為錢做壞事。起初未婚妻不想說，只不斷強調「又沒有花你錢」、「就沒花你錢啊，你事好多」、「買了包正開心，你來掃我興」。

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在男網民連番逼供下，未婚妻終於承認「把手鐲賣了買的」，並透露自己賣了350元一克（約400港元），更反指這手鐲「特別土、LOW到不行」、「戴著不好看」，不如賣掉去買自己喜歡的東西。男方認為未婚妻完全踐踏了母親的心意，可是她理直氣壯說︰

既然是我的，跟你有什麼關係，我賣不賣用不著你管。

網民斥女方毫不尊重長輩

這番對話讓男網民感到心灰意冷，詢問網民自己應否與她繼續走下去，「喜歡敗家的女人還能要嗎？」對此網民也力挺他分手，對長輩實在太不尊重，「雖然鐲子是給了你未婚妻，但是你未婚妻確實有點不分輕重」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳