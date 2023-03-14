【英年早逝】28歲Rapper表演一半面朝地摔倒　搶救數小時後宣告不治

▲ 28歲南非Rapper在音樂節表演到一半面朝地摔倒，送院搶救數小時後宣告不治。

28歲的南非Rapper Costa Titch日前在音樂節舞台上表演時摔倒兩次，更不幸從舞台上摔落地面，隨即緊急送醫搶救，數小時後傳出離世的消息，死因不明。有歌迷在社交平台上載現場影片，短時間内已累積超160萬的瀏覽量。

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綜合外媒報道，Costa Titch的家人3月13日於其個人Instagram上發佈證實離世的消息，「我們發現自己不得不在這個時候承認他的去世，這讓我們深感痛苦。」 並向當時現場的緊急救援人員和所有在場人士表示感謝，但沒有提及他的死因。

而Costa Titch最後一次表演時是在「超南非」（Ultra South Africa）音樂節。根據現場歌迷所上載的影片，Costa Titch於舞台上短短幾秒摔倒了兩次。在首次摔倒時，他被旁邊的另一位表演者扶起，不幸的是站起來幾秒後再度倒下，這次更是面部朝地從舞台上摔落地面。隨後Costa Titch被送往醫院搶救，可惜數小時後宣告不治，享年28歲。

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Costa Titch的離世消息傳出後，音樂節主辦方回應，「這位年輕説唱歌手的離開令人悲痛欲絕」。而Costa Titch是一位才華橫溢的歌手、舞者，他的歌曲「Big Flexa」在TikTok上獲得大熱後，使他成為了整個非洲的明星。Costa Titch出生於南非東北部的內爾斯普雷特，在成為說唱歌手之前已經在舞蹈方面取得了成功。同時他還擅長作詞作曲，他的說唱風格將南非的文化、風格和土著語言與國際主流說唱相結合，音樂風格相當獨特。

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責任編輯：羅嘉欣