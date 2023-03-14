【擲物刑毀】涉住所擲物品落街刑毀車輛 包致金姪女否認5罪保釋候審

▲ 被告Bokhary, Amina Mariam。（資料圖片）

終審法院非常任法官包致金姪女Amina Mariam Bokhary，涉於住所內與家傭爭執後，將家傭衣服等物品從住所擲下，以致停泊在地下停車場2輛私家車損毀，被控2項刑事損壞罪。案件今（14日）於東區裁判法院再訊。控方新增2項刑事毀壞罪及1項盜竊罪，被告否認共5項控罪，裁判官將案件排期至5月17日作英文審訊，預計審期3天，被告續准保釋候審。

被告Bokhary, Amina Mariam（46歲），今否認4項刑事損壞罪及1項盜竊罪。

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控方今新增3項控罪，包括2項刑事損壞罪及1項盜竊罪。控方指將傳召11名證人，被告沒有警誡供詞。代表律師則申請更改保釋條件，以待被告離港旅行，裁判官將案件排期於5月17日作英文審訊，預計審期3天，另拒絕准被告更改保釋條件，僅以原有條件保釋，包括不得離港等，被告聞決後面露不悅，怒氣衝衝地離開法庭。

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記者：梁錦麟