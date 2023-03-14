【長者安居樂】房協豐頤居最快7月入伙　65歲終生租住400呎單位205萬元起

▲ 房協「長者安居樂」全新項目豐頤居外貌（曾耀輝攝）

房協「長者安居樂」住屋計劃第三個項目豐頤居年初落成，為60歲以上長者提供312個單位，公眾由3月25日起可預約參觀示範單位。房協預計，首批居民最快今年7月入伙。

房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦指，項目採取終身租住制，租戶需在最遲一年內繳交租住權費。以項目最大的403呎單位計算，按照申請者年齡，租住權費介乎193萬至242萬元。柯靄邦又指，現時有關輪候冊約有500名申請者，相信豐頤居會受歡迎。

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豐頤居設有312個單位，其中168伙為一房單位，介乎375至403呎，其餘144伙屬開放式，介乎235至256呎。單位採用多項長者友善及安全設計，如無火煮食、低門檻及高低位雙防盜眼、洗手間鋪設防滑地磚及扶手、智能樂齡緊急支援系統、主題顏色樓層以方便長者辨認，以及每戶獨立消防火警燈等。

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收費方面，項目採取終身租住制，租戶需在最遲一年內繳交租住權費，提早於30天或120天內繳清，可有94折優惠。另外，視乎入住人數，每月需付2,000至3,000多元管理費和基本服務費。

以項目最大的403呎單位計算，如65歲長者申請入住，租住權費為218萬元，提早繳清折實205萬元。

豐頤居設有護理安老院舍和復康服務，為住戶提供一站式服務。屋苑亦設有康樂設施，包括戶外花園休憩區、閱讀區及健身區。以上設施收費均已計入租住權費、管理費和基本服務費。

「長者安居樂」住屋計劃採用單一輪候冊編配安排，適用於已經落成的豐頤居、彩頤居和樂頤居，以及日後該住屋計劃興建的所有項目，方便申請人不用重覆遞交申請。

現時輪候冊有約500名申請者，房協已處理其中200多名申請者的資產審核，當中近200名申請者表示對豐頤居有興趣。

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記者：陳梓蔚